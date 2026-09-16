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Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175)

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Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175) - фото 1
Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175) - фото 2
Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175) - фото 3
Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175) - фото 4
Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175) - фото 5
Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175) - фото 6
Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175) - фото 7
Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175) - фото 8
Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175) - фото 9
Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175) - фото 10
Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175) - фото 11
Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175) - фото 12
Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Заклепочник
Тип зажима
рычажный
  • Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175) - фото 1
  • Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175) - фото 2
  • Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175) - фото 3
  • Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175) - фото 4
  • Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175) - фото 5
  • Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175) - фото 6
  • Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175) - фото 7
  • Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175) - фото 8
  • Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175) - фото 9
  • Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175) - фото 10
  • Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175) - фото 11
  • Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175) - фото 12
  • Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721912
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175)
3 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
заклепочник, насадки, ключ
Тип зажима
рычажный
Размер заклепок
2,4; 3,2; 4,0; 4,8 мм
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х14х4
Вес, кг.
1.17

Описание товара Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175)

Усиленный двуручный заклепочник KRAFTOOL GRAND-48 31175 представляет собой компактный и надежный инструмент, который легко выдерживает высокие нагрузки и предназначен для установки заклепок из любых видов материалов. Рычажная конструкция инструмента многократно увеличивает приложенные усилия Удлиненные рукоятки облегчают работу и повышают удобство использования Усиленный корпус обеспечивает повышенный ресурс работы



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Отзывы о товаре Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
заклепочник, насадки, ключ
Тип зажима
рычажный
Размер заклепок
2,4; 3,2; 4,0; 4,8 мм
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Описание
Усиленный двуручный заклепочник KRAFTOOL GRAND-48 31175 представляет собой компактный и надежный инструмент, который легко выдерживает высокие нагрузки и предназначен для установки заклепок из любых видов материалов. Рычажная конструкция инструмента многократно увеличивает приложенные усилия Удлиненные рукоятки облегчают работу и повышают удобство использования Усиленный корпус обеспечивает повышенный ресурс работы


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заклепочник усиленный двуручный KRAFTOOL GRAND-48, 2.4 - 4.8 мм, 410 мм, (31175) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3370 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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