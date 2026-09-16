Кувалда KRAFTOOL Fiberglass, 4 кг, с удлинённой рукояткой (2008-4)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
стекловолокно
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 260 руб.
В наличии
Код товара: 721924
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 260 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
стекловолокно
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х15х6
Вес, кг.
5.24
Описание товара Кувалда KRAFTOOL Fiberglass, 4 кг, с удлинённой рукояткой (2008-4)
Кувалда с фибергласовой удлинённой рукояткой KRAFTOOL Fiberglass 4 кг 2008-4 позволяет наносить мощные удары и отлично подходит для обработки заготовок или демонтажных работ на строительной площадке. Инструмент оснащен жесткой профилированной рукояткой.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
стекловолокно
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Кувалда с фибергласовой удлинённой рукояткой KRAFTOOL Fiberglass 4 кг 2008-4 позволяет наносить мощные удары и отлично подходит для обработки заготовок или демонтажных работ на строительной площадке. Инструмент оснащен жесткой профилированной рукояткой.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кувалда KRAFTOOL Fiberglass, 4 кг, с удлинённой рукояткой (2008-4) - стоимость товара 3260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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