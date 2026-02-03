Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе ЗУБР Профессионал Р-М10 М3 - М10 31056
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
рычажный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб.
В наличии
Код товара: 705536
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Загружаем...
3 020 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Съемные насадки для резьбовых заклепок М3, М4, М5, М6, М8, М10 - 6шт. Накидной ключ 10мм - 1шт.
Материал инструмента
алюминий, сталь
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
рычажный
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х37х10
Вес, кг.
1.83
Описание товара Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе ЗУБР Профессионал Р-М10 М3 - М10 31056
Двуручный заклепочник Зубр Р-М10 в кейсе 31056, для резьбовых заклепок М3-М10 31056 предназначен для профессиональной эксплуатации. Подходит для заклепок М3-М10. Литой усиленный корпус инструмента повышает его надежность и долговечность.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Съемные насадки для резьбовых заклепок М3, М4, М5, М6, М8, М10 - 6шт. Накидной ключ 10мм - 1шт.
Материал инструмента
алюминий, сталь
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
рычажный
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Двуручный заклепочник Зубр Р-М10 в кейсе 31056, для резьбовых заклепок М3-М10 31056 предназначен для профессиональной эксплуатации. Подходит для заклепок М3-М10. Литой усиленный корпус инструмента повышает его надежность и долговечность.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
Продавец не знает как списать деньги с подарочного сертификат
Достоинства:
Комментарий:
Вещь! Максимальный размер клепки из тех что у меня был в наличии М8, вообще без напряга заклепалась. Думаю М10 также потянет без труда. Сам клёпочник увесистый, металл присутствует как и прочность, ничего нигде не гнется при прикладывании усилия. Клепает именно вытягиванием как и должно быть! а не закручиванием до посинения как во всяких \"поделках\" под ключ и шестигранник.... Посмотрим на сколько долговечный инструмент. Говорят что часто ломаются матрицы на М3 М4 М5.. не знаю на сколько правда, докуплю если что, в продаже есть.
Достоинства:
Комментарий:
положительные впечатления от дизайна, но ещё не пользовался
Достоинства:
Комментарий:
Для меня важно что он компактный,удобно держать. Опять же литой корпус, смены насадок без ключа. Отличный товар.
Достоинства:
Комментарий:
кейс не так уж хорошо закрывается, на вид сам инструмент хороший посмотрим на сколько его хватит
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл вовремя коробка целая кейс тоже целый комплектация полная, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, кейс прочный, соответствует описанию товара.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный товар.Проверил на нержавеющих клепках.Выдержал испытание.Маленький компактный удобный инструмент.
Достоинства:
Комментарий:
мне понравилось пользуюсь первый раз на 5 мм клёпки на ура заклепал
Достоинства:
Комментарий:
Хороший инструмент. Работает нормально, с нержавейкой м6 справляется очень просто.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохое качество и добротно зделоно я доволен, все целое спасибо продовцу за заклепочник. Рекамендую
Достоинства:
Комментарий:
Вполне добротный инструмент.В первом попавшемся магазине,явно такой не купить.
Достоинства:
Комментарий:
Клепочник неплохой, рукоятки не штамповка, ручки закреплены надежно, опять же кейс для хранения немало важная деталь, на вид все сделано хорошо, для небольшого обьема самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию. Надёжный заклепочник как Т-34.
Достоинства:
Комментарий:
Заклепочник испытывал до заклепок м8 из нержавейки, пока справляется, для домашних дел можно брать смело.
Достоинства:
Комментарий:
выглядят немного дешманско,но функции свои выполняет
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор, попробовал в работе стальные заклепки М8 без особых усилий.
Достоинства:
Комментарий:
Пока все норм. Поставил 3- 4 клепки и я доволен результатом.
Достоинства:
Комментарий:
огонь рекомендую, сделан качественно спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Надёжный инструмент, нужный. Удобный в использовании.
Достоинства:
Комментарий:
На \'ощупь\" закепочник шикарный. К качеству изготовления претензий нет. Как покажет себя в работе, посмотрим. Доставка быстрая. Упаковка целая. Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Заклепочник справляется на отлично со своими задачами
Достоинства:
Комментарий:
Заклепечник работает на ура, попробовал заклёпки на М6, без проблем и напрягов в одно движение.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный прибор. Прекрасно справляется со своей задачей.
Достоинства:
Комментарий:
Заклепочник работает без нареканий, только очень хрупкие вставки на 3, 4 мм. Сломал насадку на 4 мм. Отдельно не нашел в продаже. Пришлось покупать новый заклепочник
Достоинства:
Комментарий:
Ранее опыта не было. Приклепал 12 шт м6, все удачно
Достоинства:
Комментарий:
В целом хороший заклепочник. Единственное насадка на М3 прослужил недолго. На третьем десятке заклёпок насадка на М3 сломалась. Где искать насадку на замену - не понятно.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший инструмент, сделан добротно, работает. Пока только десяток заклепок сделал на 6 в машине. Время, дачный сезон и установка забора покажут его долговечность.
Достоинства:
Комментарий:
внешне выглядит надёжно, пока \"расклепал\", 150 заклёпок М8, работается легко, товар - рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Не плохой заклепочник, но болты привода сырые , гнутся. Не каленные. У меня они погнулись пришлось выправлять
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший инструмент постоянно пользуемся, но только не везде можно заклепку поставить. Надо брать поворотный.
Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе ЗУБР Профессионал Р-М10 М3 - М10 31056 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3020 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе ЗУБР Профессионал Р-М10 М3 - М10 31056
Достоинства:
Комментарий:
Продавец не знает как списать деньги с подарочного сертификат
Достоинства:
Комментарий:
Вещь! Максимальный размер клепки из тех что у меня был в наличии М8, вообще без напряга заклепалась. Думаю М10 также потянет без труда. Сам клёпочник увесистый, металл присутствует как и прочность, ничего нигде не гнется при прикладывании усилия. Клепает именно вытягиванием как и должно быть! а не закручиванием до посинения как во всяких \"поделках\" под ключ и шестигранник.... Посмотрим на сколько долговечный инструмент. Говорят что часто ломаются матрицы на М3 М4 М5.. не знаю на сколько правда, докуплю если что, в продаже есть.
Достоинства:
Комментарий:
положительные впечатления от дизайна, но ещё не пользовался
Достоинства:
Комментарий:
Для меня важно что он компактный,удобно держать. Опять же литой корпус, смены насадок без ключа. Отличный товар.
Достоинства:
Комментарий:
кейс не так уж хорошо закрывается, на вид сам инструмент хороший посмотрим на сколько его хватит
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл вовремя коробка целая кейс тоже целый комплектация полная, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, кейс прочный, соответствует описанию товара.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный товар.Проверил на нержавеющих клепках.Выдержал испытание.Маленький компактный удобный инструмент.
Достоинства:
Комментарий:
мне понравилось пользуюсь первый раз на 5 мм клёпки на ура заклепал
Достоинства:
Комментарий:
Хороший инструмент. Работает нормально, с нержавейкой м6 справляется очень просто.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохое качество и добротно зделоно я доволен, все целое спасибо продовцу за заклепочник. Рекамендую
Достоинства:
Комментарий:
Вполне добротный инструмент.В первом попавшемся магазине,явно такой не купить.
Достоинства:
Комментарий:
Клепочник неплохой, рукоятки не штамповка, ручки закреплены надежно, опять же кейс для хранения немало важная деталь, на вид все сделано хорошо, для небольшого обьема самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию. Надёжный заклепочник как Т-34.
Достоинства:
Комментарий:
Заклепочник испытывал до заклепок м8 из нержавейки, пока справляется, для домашних дел можно брать смело.
Достоинства:
Комментарий:
выглядят немного дешманско,но функции свои выполняет
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор, попробовал в работе стальные заклепки М8 без особых усилий.
Достоинства:
Комментарий:
Пока все норм. Поставил 3- 4 клепки и я доволен результатом.
Достоинства:
Комментарий:
огонь рекомендую, сделан качественно спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Надёжный инструмент, нужный. Удобный в использовании.
Достоинства:
Комментарий:
На \'ощупь\" закепочник шикарный. К качеству изготовления претензий нет. Как покажет себя в работе, посмотрим. Доставка быстрая. Упаковка целая. Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Заклепочник справляется на отлично со своими задачами
Достоинства:
Комментарий:
Заклепечник работает на ура, попробовал заклёпки на М6, без проблем и напрягов в одно движение.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный прибор. Прекрасно справляется со своей задачей.
Достоинства:
Комментарий:
Заклепочник работает без нареканий, только очень хрупкие вставки на 3, 4 мм. Сломал насадку на 4 мм. Отдельно не нашел в продаже. Пришлось покупать новый заклепочник
Достоинства:
Комментарий:
Ранее опыта не было. Приклепал 12 шт м6, все удачно
Достоинства:
Комментарий:
В целом хороший заклепочник. Единственное насадка на М3 прослужил недолго. На третьем десятке заклёпок насадка на М3 сломалась. Где искать насадку на замену - не понятно.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший инструмент, сделан добротно, работает. Пока только десяток заклепок сделал на 6 в машине. Время, дачный сезон и установка забора покажут его долговечность.
Достоинства:
Комментарий:
внешне выглядит надёжно, пока \"расклепал\", 150 заклёпок М8, работается легко, товар - рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Не плохой заклепочник, но болты привода сырые , гнутся. Не каленные. У меня они погнулись пришлось выправлять
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший инструмент постоянно пользуемся, но только не везде можно заклепку поставить. Надо брать поворотный.