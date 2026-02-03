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Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе ЗУБР Профессионал Р-М10 М3 - М10 31056 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе ЗУБР Профессионал Р-М10 М3 - М10 31056

31 Отзывы
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Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе ЗУБР Профессионал Р-М10 М3 - М10 31056 - фото 1
Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе ЗУБР Профессионал Р-М10 М3 - М10 31056 - фото 2
Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе ЗУБР Профессионал Р-М10 М3 - М10 31056 - фото 3
Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе ЗУБР Профессионал Р-М10 М3 - М10 31056 - фото 4
Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе ЗУБР Профессионал Р-М10 М3 - М10 31056 - фото 5
Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе ЗУБР Профессионал Р-М10 М3 - М10 31056 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
рычажный
  • Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе ЗУБР Профессионал Р-М10 М3 - М10 31056 - фото 1
  • Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе ЗУБР Профессионал Р-М10 М3 - М10 31056 - фото 2
  • Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе ЗУБР Профессионал Р-М10 М3 - М10 31056 - фото 3
  • Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе ЗУБР Профессионал Р-М10 М3 - М10 31056 - фото 4
  • Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе ЗУБР Профессионал Р-М10 М3 - М10 31056 - фото 5
  • Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе ЗУБР Профессионал Р-М10 М3 - М10 31056 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705536
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе ЗУБР Профессионал Р-М10 М3 - М10 31056
3 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Съемные насадки для резьбовых заклепок М3, М4, М5, М6, М8, М10 - 6шт. Накидной ключ 10мм - 1шт.
Материал инструмента
алюминий, сталь
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
рычажный
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х37х10
Вес, кг.
1.83

Описание товара Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе ЗУБР Профессионал Р-М10 М3 - М10 31056

Двуручный заклепочник Зубр Р-М10 в кейсе 31056, для резьбовых заклепок М3-М10 31056 предназначен для профессиональной эксплуатации. Подходит для заклепок М3-М10. Литой усиленный корпус инструмента повышает его надежность и долговечность.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе ЗУБР Профессионал Р-М10 М3 - М10 31056

Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Продавец не знает как списать деньги с подарочного сертификат
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Вещь! Максимальный размер клепки из тех что у меня был в наличии М8, вообще без напряга заклепалась. Думаю М10 также потянет без труда. Сам клёпочник увесистый, металл присутствует как и прочность, ничего нигде не гнется при прикладывании усилия. Клепает именно вытягиванием как и должно быть! а не закручиванием до посинения как во всяких \"поделках\" под ключ и шестигранник.... Посмотрим на сколько долговечный инструмент. Говорят что часто ломаются матрицы на М3 М4 М5.. не знаю на сколько правда, докуплю если что, в продаже есть.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
положительные впечатления от дизайна, но ещё не пользовался
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Евгений Е.

Достоинства:


Комментарий:
Для меня важно что он компактный,удобно держать. Опять же литой корпус, смены насадок без ключа. Отличный товар.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Иван Н.

Достоинства:


Комментарий:
кейс не так уж хорошо закрывается, на вид сам инструмент хороший посмотрим на сколько его хватит
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл вовремя коробка целая кейс тоже целый комплектация полная, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Илнур Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, кейс прочный, соответствует описанию товара.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Игорь Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный товар.Проверил на нержавеющих клепках.Выдержал испытание.Маленький компактный удобный инструмент.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2025
Ильфат Н.

Достоинства:


Комментарий:
мне понравилось пользуюсь первый раз на 5 мм клёпки на ура заклепал
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2025
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший инструмент. Работает нормально, с нержавейкой м6 справляется очень просто.
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2025
Тимур С.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохое качество и добротно зделоно я доволен, все целое спасибо продовцу за заклепочник. Рекамендую
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2025
Борис Х.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне добротный инструмент.В первом попавшемся магазине,явно такой не купить.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Клепочник неплохой, рукоятки не штамповка, ручки закреплены надежно, опять же кейс для хранения немало важная деталь, на вид все сделано хорошо, для небольшого обьема самое то.
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2025
Дмитриева В.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию. Надёжный заклепочник как Т-34.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Заклепочник испытывал до заклепок м8 из нержавейки, пока справляется, для домашних дел можно брать смело.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Игорь Ч.

Достоинства:


Комментарий:
выглядят немного дешманско,но функции свои выполняет
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Максим Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор, попробовал в работе стальные заклепки М8 без особых усилий.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все норм. Поставил 3- 4 клепки и я доволен результатом.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Николай В.

Достоинства:


Комментарий:
огонь рекомендую, сделан качественно спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Надёжный инструмент, нужный. Удобный в использовании.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Павел Д.

Достоинства:


Комментарий:
На \'ощупь\" закепочник шикарный. К качеству изготовления претензий нет. Как покажет себя в работе, посмотрим. Доставка быстрая. Упаковка целая. Продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
Заклепочник справляется на отлично со своими задачами
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Peter Khrabryi

Достоинства:


Комментарий:
Заклепечник работает на ура, попробовал заклёпки на М6, без проблем и напрягов в одно движение.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный прибор. Прекрасно справляется со своей задачей.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Заклепочник работает без нареканий, только очень хрупкие вставки на 3, 4 мм. Сломал насадку на 4 мм. Отдельно не нашел в продаже. Пришлось покупать новый заклепочник
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Ранее опыта не было. Приклепал 12 шт м6, все удачно
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Ильнар С.

Достоинства:


Комментарий:
В целом хороший заклепочник. Единственное насадка на М3 прослужил недолго. На третьем десятке заклёпок насадка на М3 сломалась. Где искать насадку на замену - не понятно.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Станислав К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший инструмент, сделан добротно, работает. Пока только десяток заклепок сделал на 6 в машине. Время, дачный сезон и установка забора покажут его долговечность.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Арсен Сергеевич

Достоинства:


Комментарий:
внешне выглядит надёжно, пока \"расклепал\", 150 заклёпок М8, работается легко, товар - рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Ринат

Достоинства:


Комментарий:
Не плохой заклепочник, но болты привода сырые , гнутся. Не каленные. У меня они погнулись пришлось выправлять
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Антон Н.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший инструмент постоянно пользуемся, но только не везде можно заклепку поставить. Надо брать поворотный.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Съемные насадки для резьбовых заклепок М3, М4, М5, М6, М8, М10 - 6шт. Накидной ключ 10мм - 1шт.
Материал инструмента
алюминий, сталь
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
рычажный
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Описание
Двуручный заклепочник Зубр Р-М10 в кейсе 31056, для резьбовых заклепок М3-М10 31056 предназначен для профессиональной эксплуатации. Подходит для заклепок М3-М10. Литой усиленный корпус инструмента повышает его надежность и долговечность.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Продавец не знает как списать деньги с подарочного сертификат
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Вещь! Максимальный размер клепки из тех что у меня был в наличии М8, вообще без напряга заклепалась. Думаю М10 также потянет без труда. Сам клёпочник увесистый, металл присутствует как и прочность, ничего нигде не гнется при прикладывании усилия. Клепает именно вытягиванием как и должно быть! а не закручиванием до посинения как во всяких \"поделках\" под ключ и шестигранник.... Посмотрим на сколько долговечный инструмент. Говорят что часто ломаются матрицы на М3 М4 М5.. не знаю на сколько правда, докуплю если что, в продаже есть.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
положительные впечатления от дизайна, но ещё не пользовался
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Евгений Е.

Достоинства:


Комментарий:
Для меня важно что он компактный,удобно держать. Опять же литой корпус, смены насадок без ключа. Отличный товар.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Иван Н.

Достоинства:


Комментарий:
кейс не так уж хорошо закрывается, на вид сам инструмент хороший посмотрим на сколько его хватит
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл вовремя коробка целая кейс тоже целый комплектация полная, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Илнур Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, кейс прочный, соответствует описанию товара.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Игорь Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный товар.Проверил на нержавеющих клепках.Выдержал испытание.Маленький компактный удобный инструмент.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2025
Ильфат Н.

Достоинства:


Комментарий:
мне понравилось пользуюсь первый раз на 5 мм клёпки на ура заклепал
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2025
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший инструмент. Работает нормально, с нержавейкой м6 справляется очень просто.
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2025
Тимур С.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохое качество и добротно зделоно я доволен, все целое спасибо продовцу за заклепочник. Рекамендую
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2025
Борис Х.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне добротный инструмент.В первом попавшемся магазине,явно такой не купить.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Клепочник неплохой, рукоятки не штамповка, ручки закреплены надежно, опять же кейс для хранения немало важная деталь, на вид все сделано хорошо, для небольшого обьема самое то.
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2025
Дмитриева В.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию. Надёжный заклепочник как Т-34.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Заклепочник испытывал до заклепок м8 из нержавейки, пока справляется, для домашних дел можно брать смело.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Игорь Ч.

Достоинства:


Комментарий:
выглядят немного дешманско,но функции свои выполняет
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Максим Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор, попробовал в работе стальные заклепки М8 без особых усилий.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все норм. Поставил 3- 4 клепки и я доволен результатом.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Николай В.

Достоинства:


Комментарий:
огонь рекомендую, сделан качественно спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Надёжный инструмент, нужный. Удобный в использовании.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Павел Д.

Достоинства:


Комментарий:
На \'ощупь\" закепочник шикарный. К качеству изготовления претензий нет. Как покажет себя в работе, посмотрим. Доставка быстрая. Упаковка целая. Продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
Заклепочник справляется на отлично со своими задачами
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Peter Khrabryi

Достоинства:


Комментарий:
Заклепечник работает на ура, попробовал заклёпки на М6, без проблем и напрягов в одно движение.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный прибор. Прекрасно справляется со своей задачей.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Заклепочник работает без нареканий, только очень хрупкие вставки на 3, 4 мм. Сломал насадку на 4 мм. Отдельно не нашел в продаже. Пришлось покупать новый заклепочник
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Ранее опыта не было. Приклепал 12 шт м6, все удачно
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Ильнар С.

Достоинства:


Комментарий:
В целом хороший заклепочник. Единственное насадка на М3 прослужил недолго. На третьем десятке заклёпок насадка на М3 сломалась. Где искать насадку на замену - не понятно.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Станислав К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший инструмент, сделан добротно, работает. Пока только десяток заклепок сделал на 6 в машине. Время, дачный сезон и установка забора покажут его долговечность.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Арсен Сергеевич

Достоинства:


Комментарий:
внешне выглядит надёжно, пока \"расклепал\", 150 заклёпок М8, работается легко, товар - рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Ринат

Достоинства:


Комментарий:
Не плохой заклепочник, но болты привода сырые , гнутся. Не каленные. У меня они погнулись пришлось выправлять
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Антон Н.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший инструмент постоянно пользуемся, но только не везде можно заклепку поставить. Надо брать поворотный.


Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе ЗУБР Профессионал Р-М10 М3 - М10 31056 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3020 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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