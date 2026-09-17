Top.Mail.Ru
Мощная алюминиевая угловая струбцина Kraftool AC-80 32202, глубина зажима 70 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мощная алюминиевая угловая струбцина Kraftool AC-80 32202, глубина зажима 70 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мощная алюминиевая угловая струбцина Kraftool AC-80 32202, глубина зажима 70 мм - фото 1
Мощная алюминиевая угловая струбцина Kraftool AC-80 32202, глубина зажима 70 мм - фото 2
Мощная алюминиевая угловая струбцина Kraftool AC-80 32202, глубина зажима 70 мм - фото 3
Мощная алюминиевая угловая струбцина Kraftool AC-80 32202, глубина зажима 70 мм - фото 4
Мощная алюминиевая угловая струбцина Kraftool AC-80 32202, глубина зажима 70 мм - фото 5
Мощная алюминиевая угловая струбцина Kraftool AC-80 32202, глубина зажима 70 мм - фото 6
Мощная алюминиевая угловая струбцина Kraftool AC-80 32202, глубина зажима 70 мм - фото 7
Мощная алюминиевая угловая струбцина Kraftool AC-80 32202, глубина зажима 70 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
винтовой
  • Мощная алюминиевая угловая струбцина Kraftool AC-80 32202, глубина зажима 70 мм - фото 1
  • Мощная алюминиевая угловая струбцина Kraftool AC-80 32202, глубина зажима 70 мм - фото 2
  • Мощная алюминиевая угловая струбцина Kraftool AC-80 32202, глубина зажима 70 мм - фото 3
  • Мощная алюминиевая угловая струбцина Kraftool AC-80 32202, глубина зажима 70 мм - фото 4
  • Мощная алюминиевая угловая струбцина Kraftool AC-80 32202, глубина зажима 70 мм - фото 5
  • Мощная алюминиевая угловая струбцина Kraftool AC-80 32202, глубина зажима 70 мм - фото 6
  • Мощная алюминиевая угловая струбцина Kraftool AC-80 32202, глубина зажима 70 мм - фото 7
  • Мощная алюминиевая угловая струбцина Kraftool AC-80 32202, глубина зажима 70 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742487
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мощная алюминиевая угловая струбцина Kraftool AC-80 32202, глубина зажима 70 мм
2 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
угловая
Класс товара
профессиональный
Материал основания
алюминий
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х6
Вес, кг.
1.05

Описание товара Мощная алюминиевая угловая струбцина Kraftool AC-80 32202, глубина зажима 70 мм

Угловая струбцина KRAFTOOL AC-80 алюминиевая, глубина зажима 70 мм 32202 - это мощная угловая струбцина из авиационного алюминия. Идеальное решение для фиксации деталей различной толщины из разнообразных материалов точно под 90 градусов. Струбцина угловая KRAFTOOL 32202, предназначена для фиксации деревянных, металлических и стеклянных деталей. Легкий алюминиевый корпус. Пазы для фиксации к основанию Использование угловой струбцины ускоряет рабочий процесс и гарантирует качественный результат.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Мощная алюминиевая угловая струбцина Kraftool AC-80 32202, глубина зажима 70 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
угловая
Класс товара
профессиональный
Материал основания
алюминий
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
37
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая струбцина KRAFTOOL AC-80 алюминиевая, глубина зажима 70 мм 32202 - это мощная угловая струбцина из авиационного алюминия. Идеальное решение для фиксации деталей различной толщины из разнообразных материалов точно под 90 градусов. Струбцина угловая KRAFTOOL 32202, предназначена для фиксации деревянных, металлических и стеклянных деталей. Легкий алюминиевый корпус. Пазы для фиксации к основанию Использование угловой струбцины ускоряет рабочий процесс и гарантирует качественный результат.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мощная алюминиевая угловая струбцина Kraftool AC-80 32202, глубина зажима 70 мм - стоимость товара 2950 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...