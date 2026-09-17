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Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2? купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2?

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Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2? - фото 1
Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2? - фото 2
Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2? - фото 3
Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2? - фото 4
Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2? - фото 5
Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2? - фото 6
Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2? - фото 7
Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2? - фото 8
Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2? - фото 9
Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2? - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Гаечный ключ
Класс товара
профессиональный
  • Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2? - фото 1
  • Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2? - фото 2
  • Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2? - фото 3
  • Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2? - фото 4
  • Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2? - фото 5
  • Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2? - фото 6
  • Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2? - фото 7
  • Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2? - фото 8
  • Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2? - фото 9
  • Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2? - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742194
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2?
2 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип инструмента
Гаечный ключ
Тип динамометрического ключа
предельный
Класс товара
профессиональный
Комплектация
нет
Материал инструмента
CrV
Размер присоединительного квадрата
1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х10х4
Вес, кг.
1.35

Описание товара Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2?

Динамометрический ключ Stayer 1/2", 28-210 Нм, Professional 64064-210_z01 подойдет для монтажа винтов с контролем усилия. Ключ работает только с правой резьбой. Длинная рукоятка позволяет без труда подобрать подходящий рычаг воздействия.



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Отзывы о товаре Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2?




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип инструмента
Гаечный ключ
Тип динамометрического ключа
предельный
Класс товара
профессиональный
Комплектация
нет
Материал инструмента
CrV
Размер присоединительного квадрата
1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Динамометрический ключ Stayer 1/2", 28-210 Нм, Professional 64064-210_z01 подойдет для монтажа винтов с контролем усилия. Ключ работает только с правой резьбой. Длинная рукоятка позволяет без труда подобрать подходящий рычаг воздействия.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Динамометрический ключ Stayer 64064-210_z01, 28 - 210 Н·м, 1/2? - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2950 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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