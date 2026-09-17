Top.Mail.Ru
Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-600, 600 ? 85 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-600, 600 ? 85 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-600, 600 ? 85 мм - фото 1
Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-600, 600 ? 85 мм - фото 2
Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-600, 600 ? 85 мм - фото 3
Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-600, 600 ? 85 мм - фото 4
Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-600, 600 ? 85 мм - фото 5
Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-600, 600 ? 85 мм - фото 6
Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-600, 600 ? 85 мм - фото 7
Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-600, 600 ? 85 мм - фото 8
Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-600, 600 ? 85 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
рычажный
  • Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-600, 600 ? 85 мм - фото 1
  • Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-600, 600 ? 85 мм - фото 2
  • Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-600, 600 ? 85 мм - фото 3
  • Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-600, 600 ? 85 мм - фото 4
  • Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-600, 600 ? 85 мм - фото 5
  • Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-600, 600 ? 85 мм - фото 6
  • Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-600, 600 ? 85 мм - фото 7
  • Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-600, 600 ? 85 мм - фото 8
  • Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-600, 600 ? 85 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742342
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-600, 600 ? 85 мм
2 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
быстрозажимная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
сталь
Тип зажима
рычажный
Глубина зажима
85
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х16х4
Вес, кг.
1.4

Описание товара Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-600, 600 ? 85 мм

Многозадачный профессиональный зажимной инструмент. Для фиксации и удержания при выполенении сборочных, столярных и слесарных работ. Для горизонтального и вертикального использования.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-600, 600 ? 85 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
быстрозажимная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
сталь
Тип зажима
рычажный
Глубина зажима
85
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Описание
Многозадачный профессиональный зажимной инструмент. Для фиксации и удержания при выполенении сборочных, столярных и слесарных работ. Для горизонтального и вертикального использования.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-600, 600 ? 85 мм - стоимость товара 2980 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...