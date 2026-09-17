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Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-200/100 32014-100-200, 100 ? 200 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-200/100 32014-100-200, 100 ? 200 мм

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Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-200/100 32014-100-200, 100 ? 200 мм - фото 1
Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-200/100 32014-100-200, 100 ? 200 мм - фото 2
Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-200/100 32014-100-200, 100 ? 200 мм - фото 3
Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-200/100 32014-100-200, 100 ? 200 мм - фото 4
Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-200/100 32014-100-200, 100 ? 200 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
винтовой
  • Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-200/100 32014-100-200, 100 ? 200 мм - фото 1
  • Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-200/100 32014-100-200, 100 ? 200 мм - фото 2
  • Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-200/100 32014-100-200, 100 ? 200 мм - фото 3
  • Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-200/100 32014-100-200, 100 ? 200 мм - фото 4
  • Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-200/100 32014-100-200, 100 ? 200 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742455
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-200/100 32014-100-200, 100 ? 200 мм
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
100
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х22х14
Вес, кг.
1.07

Описание товара Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-200/100 32014-100-200, 100 ? 200 мм

Откройте мир профессионального инструментария с Струбциной KRAFTOOL FORGE! Эта надежная струбцина имеет ширину зажима 200 мм и глубину 100 мм, обеспечивая мощное усилие зажима до 450 кгс. Прочный стальной корпус и удобная двухкомпонентная рукоятка гарантируют комфортную и безопасную работу. Идеальный выбор для профессионалов, стремящихся к точности и качеству. Вес продукта составляет всего 0.98 кг, что делает его легким и мобильным. Приобретите Струбцину KRAFTOOL FORGE и убедитесь в ее надежности и долговечности!



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Отзывы о товаре Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-200/100 32014-100-200, 100 ? 200 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
100
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте мир профессионального инструментария с Струбциной KRAFTOOL FORGE! Эта надежная струбцина имеет ширину зажима 200 мм и глубину 100 мм, обеспечивая мощное усилие зажима до 450 кгс. Прочный стальной корпус и удобная двухкомпонентная рукоятка гарантируют комфортную и безопасную работу. Идеальный выбор для профессионалов, стремящихся к точности и качеству. Вес продукта составляет всего 0.98 кг, что делает его легким и мобильным. Приобретите Струбцину KRAFTOOL FORGE и убедитесь в ее надежности и долговечности!


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина F-образная Kraftool Forge FF-200/100 32014-100-200, 100 ? 200 мм - стоимость товара 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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