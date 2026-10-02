Коммутатор ORIGO (OS2205P/60W/A1A)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор ORIGO (OS2205P/60W/A1A)
Коммутатор OS2205P/60W рекомендован для применения на предприятиях малого и среднего бизнеса, розничной торговле, бюджетных организациях и учебных заведениях, которым требуется надежное и простое в эксплуатации гигабитное решение для организации удаленного питания камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа, IP-телефонов и прочего оборудования с поддержкой стандартов 802.3af/at PoE. Встроенная защита от статического электричества обеспечивает устойчивость PoE-портов к импульсам наведенного напряжения и снижает вероятность выхода из строя коммутатора и подключенного к нему оборудования при грозовых разрядах. Конструктивно коммутатор выполнен в компактном металлическом корпусе с возможностью монтажа на стену и оснащен пассивной системой охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу устройства.
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