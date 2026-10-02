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Коммутатор ORIGO (OS2205P/60W/A1A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор ORIGO (OS2205P/60W/A1A)

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Коммутатор ORIGO (OS2205P/60W/A1A) - фото 1
Коммутатор ORIGO (OS2205P/60W/A1A) - фото 2
Коммутатор ORIGO (OS2205P/60W/A1A) - фото 3
Коммутатор ORIGO (OS2205P/60W/A1A) - фото 4
Коммутатор ORIGO (OS2205P/60W/A1A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор ORIGO (OS2205P/60W/A1A) - фото 1
  • Коммутатор ORIGO (OS2205P/60W/A1A) - фото 2
  • Коммутатор ORIGO (OS2205P/60W/A1A) - фото 3
  • Коммутатор ORIGO (OS2205P/60W/A1A) - фото 4
  • Коммутатор ORIGO (OS2205P/60W/A1A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648644
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x,
Порты
5
Габаритные размеры, мм
140x77x28
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х6
Вес, г.
600

Описание товара Коммутатор ORIGO (OS2205P/60W/A1A)

Коммутатор OS2205P/60W рекомендован для применения на предприятиях малого и среднего бизнеса, розничной торговле, бюджетных организациях и учебных заведениях, которым требуется надежное и простое в эксплуатации гигабитное решение для организации удаленного питания камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа, IP-телефонов и прочего оборудования с поддержкой стандартов 802.3af/at PoE. Встроенная защита от статического электричества обеспечивает устойчивость PoE-портов к импульсам наведенного напряжения и снижает вероятность выхода из строя коммутатора и подключенного к нему оборудования при грозовых разрядах. Конструктивно коммутатор выполнен в компактном металлическом корпусе с возможностью монтажа на стену и оснащен пассивной системой охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу устройства.

Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO (OS2205P/60W/A1A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x,
Порты
5
Габаритные размеры, мм
140x77x28
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор OS2205P/60W рекомендован для применения на предприятиях малого и среднего бизнеса, розничной торговле, бюджетных организациях и учебных заведениях, которым требуется надежное и простое в эксплуатации гигабитное решение для организации удаленного питания камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа, IP-телефонов и прочего оборудования с поддержкой стандартов 802.3af/at PoE. Встроенная защита от статического электричества обеспечивает устойчивость PoE-портов к импульсам наведенного напряжения и снижает вероятность выхода из строя коммутатора и подключенного к нему оборудования при грозовых разрядах. Конструктивно коммутатор выполнен в компактном металлическом корпусе с возможностью монтажа на стену и оснащен пассивной системой охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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