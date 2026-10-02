Коммутатор Netis P106GC
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Netis P106GC
Коммутатор NETIS P106GC – 6-портовая неуправляемая модель, которая отлично подойдет как для домашнего использования, так и для создания офисной сети. Универсальное устройство поддерживает широчайшую совместимость с Wi-Fi точками доступа, PoE-камерами и другим оборудованием для передачи данных. Оснащение коммутатора NETIS P106GC представлено четырьмя портами RJ45 со скоростью 10/100/1000 Мбит/с, при этом каждый разъем получил поддержку технологии питания по Ethernet (PoE+). Подача питания на оборудование с поддержкой стандартов IEEE 802.3af и IEEE 802.3at происходит автоматически. Данные и электроэнергия передаются по одному кабелю, благодаря чему к сети можно подключить устройства, располагающиеся на удалении от розеток.
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