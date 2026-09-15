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The Ducks - High Flyin' (0093624885061) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Ducks - High Flyin' (0093624885061) виниловая пластинка

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The Ducks - High Flyin&#039; (0093624885061) виниловая пластинка - фото 1
The Ducks - High Flyin&#039; (0093624885061) виниловая пластинка - фото 2
The Ducks - High Flyin&#039; (0093624885061) виниловая пластинка - фото 3
The Ducks - High Flyin&#039; (0093624885061) виниловая пластинка - фото 4
The Ducks - High Flyin&#039; (0093624885061) виниловая пластинка - фото 5
The Ducks - High Flyin&#039; (0093624885061) виниловая пластинка - фото 6
The Ducks - High Flyin&#039; (0093624885061) виниловая пластинка - фото 7
The Ducks - High Flyin&#039; (0093624885061) виниловая пластинка - фото 8
The Ducks - High Flyin&#039; (0093624885061) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Ducks
Альбом (сингл)
High Flyin'
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Ducks - High Flyin&#039; (0093624885061) виниловая пластинка - фото 1
  • The Ducks - High Flyin&#039; (0093624885061) виниловая пластинка - фото 2
  • The Ducks - High Flyin&#039; (0093624885061) виниловая пластинка - фото 3
  • The Ducks - High Flyin&#039; (0093624885061) виниловая пластинка - фото 4
  • The Ducks - High Flyin&#039; (0093624885061) виниловая пластинка - фото 5
  • The Ducks - High Flyin&#039; (0093624885061) виниловая пластинка - фото 6
  • The Ducks - High Flyin&#039; (0093624885061) виниловая пластинка - фото 7
  • The Ducks - High Flyin&#039; (0093624885061) виниловая пластинка - фото 8
  • The Ducks - High Flyin&#039; (0093624885061) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647477
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Ducks - High Flyin' (0093624885061) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624885061]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Ducks
Альбом (сингл)
High Flyin'
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
I Am a Dreamer, Younger Days, Gypsy Wedding, Are You Ready for the Country?, Hold on Boys, My My My (Poor Man), I'm Tore Down, Hey Now, Wide Eyed and Willing, Truckin' Man, Sail Away, Gone Dead Train, Silver Wings, Human Highway, Your Love, I'm Ready, Little Wing, Car Tune, Windward Passage, Leaving Us Now, Mr. Soul, Two Riders, Honky Tonk Man, Sailor Man, Silver Wings
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Neil Young Archives Official Bootleg Series – OBS 02
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Ducks - High Flyin' (0093624885061) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Am a Dreamer, Younger Days, Gypsy Wedding, Are You Ready for the Country?, Hold on Boys, My My My (Poor Man), I'm Tore Down, Hey Now, Wide Eyed and Willing, Truckin' Man, Sail Away, Gone Dead Train, Silver Wings, Human Highway, Your Love, I'm Ready, Little Wing, Car Tune, Windward Passage, Leaving Us Now, Mr. Soul, Two Riders, Honky Tonk Man, Sailor Man, Silver Wings

Отзывы о товаре The Ducks - High Flyin' (0093624885061) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624885061]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Ducks
Альбом (сингл)
High Flyin'
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
I Am a Dreamer, Younger Days, Gypsy Wedding, Are You Ready for the Country?, Hold on Boys, My My My (Poor Man), I'm Tore Down, Hey Now, Wide Eyed and Willing, Truckin' Man, Sail Away, Gone Dead Train, Silver Wings, Human Highway, Your Love, I'm Ready, Little Wing, Car Tune, Windward Passage, Leaving Us Now, Mr. Soul, Two Riders, Honky Tonk Man, Sailor Man, Silver Wings
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Neil Young Archives Official Bootleg Series – OBS 02
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Am a Dreamer, Younger Days, Gypsy Wedding, Are You Ready for the Country?, Hold on Boys, My My My (Poor Man), I'm Tore Down, Hey Now, Wide Eyed and Willing, Truckin' Man, Sail Away, Gone Dead Train, Silver Wings, Human Highway, Your Love, I'm Ready, Little Wing, Car Tune, Windward Passage, Leaving Us Now, Mr. Soul, Two Riders, Honky Tonk Man, Sailor Man, Silver Wings
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Ducks - High Flyin' (0093624885061) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3210 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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