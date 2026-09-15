Omer Klein - Personal Belongings (0190296756788) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Omer Klein - Personal Belongings (0190296756788) виниловая пластинка
Новый альбом популярного пианиста Омера Кляйна и его трио. Израильский пианист Омер Кляйн, который «принадлежит к небольшой группе мастеров-пианистов» (S?ddeutsche Zeitung), приглашает слушателей к тонкому наблюдению за реальным состоянием мира на своем новом, наиболее личном альбоме «Personal Belongings». Написанные в период пандемии 2020 года, эти десять пьес отражают жизнь Кляйна как человека, солиста, композитора, руководителя группы, отца и посланника культур. 6 песен - соло на фортепиано, 4 - Omer Klein Trio. Омер родился в Нетании, прибрежном городке между Тель-Авивом и Чадерой, и начал играть на фортепиано в возрасте семи лет. В 16 лет он отыграл свои первые концерты и учился в Израильской Академии Художеств и Консерватории Новой Англии в Бостоне, США. Оттуда он переехал в Нью-Йорк, где его захватила джазовая сцена. Затем последовали высоко оцененные выступления на North Sea Jazz Festival, Nice Jazz Festival, the Jazz At Lincoln Center, Swing Hall Tokyo, Alte Oper Frankfurt, Elbphilharmonie, Schleswig Holstein Music Festival и Dresden Music Festival. «Безграничный» (New York Times)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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