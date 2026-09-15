Zaz - Isa (0190295194475) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Zaz - Isa (0190295194475) виниловая пластинка
«Isa» — это сокращение от настоящего имени певицы, Изабель Жеффруа. В альбом вошло 13 композиций, в том числе «Le jardin des larmes», дуэт с вокалистом Rammstein Тиллем Линдеманном. Звезда Zaz зажглась в 2010 году после выхода трека «Je Veux», ставшего настоящим европейским суперхитом. Песня вошла в ее дебютный альбом «Zaz» (2010), который не только занял высокие места во многих странах, но также получил целых две бриллиантовые сертификации во Франции. Последовавший за ним альбом «Recto Verso» (2013) также стал бриллиантовым. Певицу заметили и в США — так, газета The New York Times похвалила ее выразительный вокал и уникальный стиль, смешавший в себе джаз и поп-музыку. Zaz сотрудничала с легендарным Куинси Джонсом (продюсер Майкла Джексона), Шарлем Азнавуром и испанской суперзвездой Пабло Альбораном. Певица дала более 500 стадионных концертов в разных странах мира, доказав, что настоящее искусство не имеет границ
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Теги товара: Шансон
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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