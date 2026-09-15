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The Wombats - This Modern Glitch (coloured) (0190296754951) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Wombats - This Modern Glitch (coloured) (0190296754951) виниловая пластинка

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The Wombats - This Modern Glitch (coloured) (0190296754951) виниловая пластинка - фото 1
The Wombats - This Modern Glitch (coloured) (0190296754951) виниловая пластинка - фото 2
The Wombats - This Modern Glitch (coloured) (0190296754951) виниловая пластинка - фото 3
The Wombats - This Modern Glitch (coloured) (0190296754951) виниловая пластинка - фото 4
The Wombats - This Modern Glitch (coloured) (0190296754951) виниловая пластинка - фото 5
The Wombats - This Modern Glitch (coloured) (0190296754951) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Wombats
Альбом (сингл)
This Modern Glitch
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Wombats - This Modern Glitch (coloured) (0190296754951) виниловая пластинка - фото 1
  • The Wombats - This Modern Glitch (coloured) (0190296754951) виниловая пластинка - фото 2
  • The Wombats - This Modern Glitch (coloured) (0190296754951) виниловая пластинка - фото 3
  • The Wombats - This Modern Glitch (coloured) (0190296754951) виниловая пластинка - фото 4
  • The Wombats - This Modern Glitch (coloured) (0190296754951) виниловая пластинка - фото 5
  • The Wombats - This Modern Glitch (coloured) (0190296754951) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647398
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Wombats - This Modern Glitch (coloured) (0190296754951) виниловая пластинка
2 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296754951]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Wombats
Альбом (сингл)
This Modern Glitch
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Our Perfect Disease, Tokyo (Vampires & Wolves), Jump into the Fog, Anti-D, Last Night I Dreamt..., Techno Fan, 35247, Walking Disasters, Girls / Fast Cars, Schumacher the Champagne, Addicted to the Cure, Valentine, How I Miss Sally Bray, I'm a Robot Like You, Wonderful Distraction, Dear Hamburg, Shock Goodbyes and P45's, Avalanche, Trampolining, IOU's, Guillotine, Reynold's Park
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Wombats - This Modern Glitch (coloured) (0190296754951) виниловая пластинка

Лимитированное юбилейное переиздание на цветном виниле второго студийного альбома британской инди-рок-группы The Wombats. Издание выйдет в честь 10-летия релиза и включает оригинальный альбом, напечатанный на виниле небесно-голубого цвета, а также дополнительный 12-дюймовый диск со всеми 12 би-сайдами из альбомов "Jump Into the Fog", "Anti-D", "Techno Fan" (большим поклонником которого является всемирно известный диджей Diplo) и синглы "Our Perfect Disease", напечатаные на виниле цвета "золотого песка". Комплект также включает две репродукции с изображением обложки альбома и альтернативную обложку, которая в то время была в оригинальном подарочном бокс-сете.

Отзывы о товаре The Wombats - This Modern Glitch (coloured) (0190296754951) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296754951]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Wombats
Альбом (сингл)
This Modern Glitch
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Our Perfect Disease, Tokyo (Vampires & Wolves), Jump into the Fog, Anti-D, Last Night I Dreamt..., Techno Fan, 35247, Walking Disasters, Girls / Fast Cars, Schumacher the Champagne, Addicted to the Cure, Valentine, How I Miss Sally Bray, I'm a Robot Like You, Wonderful Distraction, Dear Hamburg, Shock Goodbyes and P45's, Avalanche, Trampolining, IOU's, Guillotine, Reynold's Park
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Лимитированное юбилейное переиздание на цветном виниле второго студийного альбома британской инди-рок-группы The Wombats. Издание выйдет в честь 10-летия релиза и включает оригинальный альбом, напечатанный на виниле небесно-голубого цвета, а также дополнительный 12-дюймовый диск со всеми 12 би-сайдами из альбомов "Jump Into the Fog", "Anti-D", "Techno Fan" (большим поклонником которого является всемирно известный диджей Diplo) и синглы "Our Perfect Disease", напечатаные на виниле цвета "золотого песка". Комплект также включает две репродукции с изображением обложки альбома и альтернативную обложку, которая в то время была в оригинальном подарочном бокс-сете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Wombats - This Modern Glitch (coloured) (0190296754951) виниловая пластинка - стоимость товара 2030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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