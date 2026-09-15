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Seth MacFarlane - Once In A While (0602577418471) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Seth MacFarlane - Once In A While (0602577418471) виниловая пластинка

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Seth MacFarlane - Once In A While (0602577418471) виниловая пластинка - фото 1
Seth MacFarlane - Once In A While (0602577418471) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Seth MacFarlane
Альбом (сингл)
Once In A While
Жанр
Jazz, Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Seth MacFarlane - Once In A While (0602577418471) виниловая пластинка - фото 1
  • Seth MacFarlane - Once In A While (0602577418471) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647296
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Seth MacFarlane - Once In A While (0602577418471) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602577418471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Seth MacFarlane
Альбом (сингл)
Once In A While
Жанр
Jazz, Swing
Трек-лист
Half As Lovely (Twice As True), I Remember You, They Say Its Wonderful, Well Be Together Again, The Things We Did Last Summer, Ill Be Around, Therell Be Another Spring, Once In A While, The Partys Over, Cant We Be Friendsx, Whatll I Do, You Are Too Beautiful, The End Of A Love Affair
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Seth MacFarlane - Once In A While (0602577418471) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Half As Lovely (Twice As True), I Remember You, They Say Its Wonderful, Well Be Together Again, The Things We Did Last Summer, Ill Be Around, Therell Be Another Spring, Once In A While, The Partys Over, Cant We Be Friendsx, Whatll I Do, You Are Too Beautiful, The End Of A Love Affair

Отзывы о товаре Seth MacFarlane - Once In A While (0602577418471) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602577418471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Seth MacFarlane
Альбом (сингл)
Once In A While
Жанр
Jazz, Swing
Трек-лист
Half As Lovely (Twice As True), I Remember You, They Say Its Wonderful, Well Be Together Again, The Things We Did Last Summer, Ill Be Around, Therell Be Another Spring, Once In A While, The Partys Over, Cant We Be Friendsx, Whatll I Do, You Are Too Beautiful, The End Of A Love Affair
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Half As Lovely (Twice As True), I Remember You, They Say Its Wonderful, Well Be Together Again, The Things We Did Last Summer, Ill Be Around, Therell Be Another Spring, Once In A While, The Partys Over, Cant We Be Friendsx, Whatll I Do, You Are Too Beautiful, The End Of A Love Affair
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Seth MacFarlane - Once In A While (0602577418471) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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