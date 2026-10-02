John Coltrane - Crescent (0011105020015) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Crescent
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647285
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0011105020015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Crescent
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Crescent, Wise One, Bessies Blues, Lonnies Lament, The Drum Thing
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Coltrane - Crescent (0011105020015) виниловая пластинка
John Coltrane - величайший джазовый саксофонист всех времен. Его творчество излучает эмоциональность, техническое мастерство и интеллектуальность. Альбом Crescent - это одно из величайших достижений в его карьере, которое привлекает внимание своим изысканным звучанием. Виниловая пластинка John Coltrane / Crescent (Black) (1LP) олицетворяет эстетику и атмосферу классической джазовой музыки. Ее черный цвет символизирует глубину и таинственность музыкального произведения. Этот альбом является неотъемлемой частью коллекции любого поклонника джаза.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0011105020015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Crescent
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Crescent, Wise One, Bessies Blues, Lonnies Lament, The Drum Thing
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
John Coltrane - величайший джазовый саксофонист всех времен. Его творчество излучает эмоциональность, техническое мастерство и интеллектуальность. Альбом Crescent - это одно из величайших достижений в его карьере, которое привлекает внимание своим изысканным звучанием. Виниловая пластинка John Coltrane / Crescent (Black) (1LP) олицетворяет эстетику и атмосферу классической джазовой музыки. Ее черный цвет символизирует глубину и таинственность музыкального произведения. Этот альбом является неотъемлемой частью коллекции любого поклонника джаза.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
John Coltrane - Crescent (0011105020015) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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