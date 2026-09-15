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Bob Dylan - Street Legal (0190759073018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bob Dylan - Street Legal (0190759073018) виниловая пластинка

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Bob Dylan - Street Legal (0190759073018) виниловая пластинка - фото 1
Bob Dylan - Street Legal (0190759073018) виниловая пластинка - фото 2
Bob Dylan - Street Legal (0190759073018) виниловая пластинка - фото 3
Bob Dylan - Street Legal (0190759073018) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1978
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
Street-Legal
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Dylan - Street Legal (0190759073018) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Dylan - Street Legal (0190759073018) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Dylan - Street Legal (0190759073018) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Dylan - Street Legal (0190759073018) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647166
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bob Dylan - Street Legal (0190759073018) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190759073018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1978
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
Street-Legal
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Трек-лист
Changing Of The Guards, Pony, No Time To Think, Baby Stop Crying, Is Your Love In Vainx, Senor (Tales Of Yankee Power), True Love Tends To Forget, We Better Talk This Over, Where Are You Tonightx (Journey Through Dark Heat)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - Street Legal (0190759073018) виниловая пластинка

Street-Legal - переиздание студийного альбома американского автора-исполнителя Боба Дилана, первоначально выпущенного в 1978 году. В этом альбоме Дилан отступил от привычного стиля. Он использует большую поп-рок-группу и впервые применяет женский бэк-вокал. Боб Дилан - американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактёр, одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних пятидесяти лет. Большая часть самых известных работ музыканта была написана в 1960-х годах, когда его провозгласили «голосом поколения» и одной из главных персон протеста, чему способствовали такие песни, как Blowin’ in the Wind и The Times They Are a-Changin’, которые стали гимнами движения за гражданские права и движения против войны во Вьетнаме. В 1965 году он кардинально сменил звучание, тем самым отколовшись от американского фолк-движения и своей ранней фан-базы, записав культовый шестиминутный сингл Like A Rolling Stone, новаторская концепция которого считается одним из переломных моментов в поп-музыке XX века. Тексты Дилана содержат широкий спектр политических, социальных, философских и литературных влияний. Своим творчеством музыкант бросил вызов существующим правилам поп-музыки, став важной частью растущего контркультурного направления. Вдохновлённый артистизмом Литл Ричарда и поэтическим стилем Вуди Гатри, Роберта Джонсона и Хэнка Уильямса, Дилан расширил и персонализировал музыкальные жанры. В течение своей карьеры Дилан поработал с большей их частью — от фолка, блюза и кантри до госпела, рок-н-ролла и рокабилли, от английской, шотландской и ирландской народной музыки до джаза и традиционных американских песен. Однако, несмотря на признание Дилана как выдающегося музыканта и продюсера, критики в первую очередь отмечают его литературное мастерство, его умение поднимать серьёзные темы, философскую и интеллектуальную составляющую его текстов, сопоставимых с высокой поэзией, а также его влияние на множество исполнителей своего поколения, включая Джонни Кэша, Нила Янга, Патти Смит, Леонарда Коэна и The Beatles.

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190759073018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1978
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
Street-Legal
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Трек-лист
Changing Of The Guards, Pony, No Time To Think, Baby Stop Crying, Is Your Love In Vainx, Senor (Tales Of Yankee Power), True Love Tends To Forget, We Better Talk This Over, Where Are You Tonightx (Journey Through Dark Heat)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Street-Legal - переиздание студийного альбома американского автора-исполнителя Боба Дилана, первоначально выпущенного в 1978 году. В этом альбоме Дилан отступил от привычного стиля. Он использует большую поп-рок-группу и впервые применяет женский бэк-вокал. Боб Дилан - американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактёр, одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних пятидесяти лет. Большая часть самых известных работ музыканта была написана в 1960-х годах, когда его провозгласили «голосом поколения» и одной из главных персон протеста, чему способствовали такие песни, как Blowin’ in the Wind и The Times They Are a-Changin’, которые стали гимнами движения за гражданские права и движения против войны во Вьетнаме. В 1965 году он кардинально сменил звучание, тем самым отколовшись от американского фолк-движения и своей ранней фан-базы, записав культовый шестиминутный сингл Like A Rolling Stone, новаторская концепция которого считается одним из переломных моментов в поп-музыке XX века. Тексты Дилана содержат широкий спектр политических, социальных, философских и литературных влияний. Своим творчеством музыкант бросил вызов существующим правилам поп-музыки, став важной частью растущего контркультурного направления. Вдохновлённый артистизмом Литл Ричарда и поэтическим стилем Вуди Гатри, Роберта Джонсона и Хэнка Уильямса, Дилан расширил и персонализировал музыкальные жанры. В течение своей карьеры Дилан поработал с большей их частью — от фолка, блюза и кантри до госпела, рок-н-ролла и рокабилли, от английской, шотландской и ирландской народной музыки до джаза и традиционных американских песен. Однако, несмотря на признание Дилана как выдающегося музыканта и продюсера, критики в первую очередь отмечают его литературное мастерство, его умение поднимать серьёзные темы, философскую и интеллектуальную составляющую его текстов, сопоставимых с высокой поэзией, а также его влияние на множество исполнителей своего поколения, включая Джонни Кэша, Нила Янга, Патти Смит, Леонарда Коэна и The Beatles.
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Bob Dylan - Street Legal (0190759073018) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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