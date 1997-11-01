Dion, Celine, These Are Special Times (0196588456312) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
THESE ARE SPECIAL TIMES
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб.
В наличии
Код товара: 647150
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 020 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
1.97E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
THESE ARE SPECIAL TIMES
Трек-лист
O Holy Night, Dont Save It All For Christmas Day, Blue Christmas, Another Year Has Gone By, The Magic Of Christmas Day (God Bless Us Everyone), Ave Maria, Adeste Fideles (O Come All Ye Faithful), The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire), The Prayer (Duet with Andre Bocelli), Brahms Lullaby, Christmas Eve, These Are Special Times, Happy Xmas (War Is Over), Feliz Navidad, Les Cloches Du Hameau, I Met an Angel (on Christmas Day)
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dion, Celine, These Are Special Times (0196588456312) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: O Holy Night, Dont Save It All For Christmas Day, Blue Christmas, Another Year Has Gone By, The Magic Of Christmas Day (God Bless Us Everyone), Ave Maria, Adeste Fideles (O Come All Ye Faithful), The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire), The Prayer (Duet with Andre Bocelli), Brahms Lullaby, Christmas Eve, These Are Special Times, Happy Xmas (War Is Over), Feliz Navidad, Les Cloches Du Hameau, I Met an Angel (on Christmas Day)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
1.97E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
THESE ARE SPECIAL TIMES
Трек-лист
O Holy Night, Dont Save It All For Christmas Day, Blue Christmas, Another Year Has Gone By, The Magic Of Christmas Day (God Bless Us Everyone), Ave Maria, Adeste Fideles (O Come All Ye Faithful), The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire), The Prayer (Duet with Andre Bocelli), Brahms Lullaby, Christmas Eve, These Are Special Times, Happy Xmas (War Is Over), Feliz Navidad, Les Cloches Du Hameau, I Met an Angel (on Christmas Day)
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: O Holy Night, Dont Save It All For Christmas Day, Blue Christmas, Another Year Has Gone By, The Magic Of Christmas Day (God Bless Us Everyone), Ave Maria, Adeste Fideles (O Come All Ye Faithful), The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire), The Prayer (Duet with Andre Bocelli), Brahms Lullaby, Christmas Eve, These Are Special Times, Happy Xmas (War Is Over), Feliz Navidad, Les Cloches Du Hameau, I Met an Angel (on Christmas Day)
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Dion, Celine, These Are Special Times (0196588456312) виниловая пластинка - по цене 5020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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