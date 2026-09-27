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Dismember - Where Ironcrosses Grow (coloured) (4065629686116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dismember - Where Ironcrosses Grow (coloured) (4065629686116) виниловая пластинка

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Dismember - Where Ironcrosses Grow (coloured) (4065629686116) виниловая пластинка - фото 1
Dismember - Where Ironcrosses Grow (coloured) (4065629686116) виниловая пластинка - фото 2
Dismember - Where Ironcrosses Grow (coloured) (4065629686116) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dismember
Альбом (сингл)
Where Ironcrosses Grow
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dismember - Where Ironcrosses Grow (coloured) (4065629686116) виниловая пластинка - фото 1
  • Dismember - Where Ironcrosses Grow (coloured) (4065629686116) виниловая пластинка - фото 2
  • Dismember - Where Ironcrosses Grow (coloured) (4065629686116) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647069
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dismember - Where Ironcrosses Grow (coloured) (4065629686116) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4065629686116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dismember
Альбом (сингл)
Where Ironcrosses Grow
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Where Ironcrosses Grow, Forged With Hate, Me-God, Tragedy Of The Faithful, Chasing The Serpent, Where Angels Fear To Tread, Sword Of Light, The Coins Upon Your Eyes, Children Of The Cross, I Pull The Trigger
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dismember - Where Ironcrosses Grow (coloured) (4065629686116) виниловая пластинка

Альбом Where Ironcrosses Grow предлагает погрузиться в мрачную и атмосферную музыку, которую так полюбили поклонники жанра дэт-метал. Ограниченное издание на песчано-мраморном виниле придает этому альбому особую ценность и привлекательность. Мощные гитарные рифы, бласт-биты и безжалостные вокальные партии создают атмосферу апокалипсиса и непримиримости. Звучание на виниловой пластинке позволит в полной мере ощутить всю энергию и интенсивность музыки Dismember, погрузив вас в виртуозное исполнение группы. Оформление виниловой пластинки Dismember / Where Ironcrosses Grow (Limited Sand Marbled Vinyl) (1LP) подчеркивает ее уникальность - песчано-мраморный винил придает альбому элегантный и эксклюзивный вид. Это настоящий коллекционный предмет для истинных поклонников музыки и фанов группы Dismember.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Dismember - Where Ironcrosses Grow (coloured) (4065629686116) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4065629686116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dismember
Альбом (сингл)
Where Ironcrosses Grow
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Where Ironcrosses Grow, Forged With Hate, Me-God, Tragedy Of The Faithful, Chasing The Serpent, Where Angels Fear To Tread, Sword Of Light, The Coins Upon Your Eyes, Children Of The Cross, I Pull The Trigger
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом Where Ironcrosses Grow предлагает погрузиться в мрачную и атмосферную музыку, которую так полюбили поклонники жанра дэт-метал. Ограниченное издание на песчано-мраморном виниле придает этому альбому особую ценность и привлекательность. Мощные гитарные рифы, бласт-биты и безжалостные вокальные партии создают атмосферу апокалипсиса и непримиримости. Звучание на виниловой пластинке позволит в полной мере ощутить всю энергию и интенсивность музыки Dismember, погрузив вас в виртуозное исполнение группы. Оформление виниловой пластинки Dismember / Where Ironcrosses Grow (Limited Sand Marbled Vinyl) (1LP) подчеркивает ее уникальность - песчано-мраморный винил придает альбому элегантный и эксклюзивный вид. Это настоящий коллекционный предмет для истинных поклонников музыки и фанов группы Dismember.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dismember - Where Ironcrosses Grow (coloured) (4065629686116) виниловая пластинка - по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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