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Строительный пылесос Hammer PIL50A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Строительный пылесос Hammer PIL50A

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Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 3
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Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 5
Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 6
Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 7
Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 8
Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
  • Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 1
  • Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 2
  • Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 3
  • Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 4
  • Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 5
  • Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 6
  • Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 7
  • Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 8
  • Строительный пылесос Hammer PIL50A - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 64601
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Характеристики

Бренд
HAMMER
Тип товара
Строительный пылесос
Размеры в упаковке, см
83х51х43
Вес, кг.
14

Описание товара Строительный пылесос Hammer PIL50A

Пылесос Hammer Flex PIL50A - надежный промышленный пылесос, используемый для всасывания любого вида мусора (строительной пыли, мелкого мусора, опилок), сбора влажного мусора и даже жидкостей. Незаменимый помощник на строительной площадке, а также устранения последствий ремонта в жилых и нежилых помещениях. Полиуретановый фильтр позволяет чередовать операции сбора жидкостей и сухого мусора, не тратя время на замену фильтра. Металлический бак из нержавеющей стали обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям, ржавчине и царапинам. Возможно подключение электроинструмента через встроенную розетку с использованием функции синхростарта. Для дополнительного удобства пользователя данный аппарат оснащен функцией выдувания. Модель имеет расширенную комплектацию насадок и аксессуаров.



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Отзывы о товаре Строительный пылесос Hammer PIL50A




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Характеристики
Бренд
HAMMER
Тип товара
Строительный пылесос
Описание
Пылесос Hammer Flex PIL50A - надежный промышленный пылесос, используемый для всасывания любого вида мусора (строительной пыли, мелкого мусора, опилок), сбора влажного мусора и даже жидкостей. Незаменимый помощник на строительной площадке, а также устранения последствий ремонта в жилых и нежилых помещениях. Полиуретановый фильтр позволяет чередовать операции сбора жидкостей и сухого мусора, не тратя время на замену фильтра. Металлический бак из нержавеющей стали обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям, ржавчине и царапинам. Возможно подключение электроинструмента через встроенную розетку с использованием функции синхростарта. Для дополнительного удобства пользователя данный аппарат оснащен функцией выдувания. Модель имеет расширенную комплектацию насадок и аксессуаров.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
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