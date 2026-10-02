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ИБП Бастион RAPAN-UPS 1000 220В 1000ВА/600Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Бастион RAPAN-UPS 1000 220В 1000ВА/600Вт

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ИБП Бастион RAPAN-UPS 1000 220В 1000ВА/600Вт - фото 1
ИБП Бастион RAPAN-UPS 1000 220В 1000ВА/600Вт - фото 2
ИБП Бастион RAPAN-UPS 1000 220В 1000ВА/600Вт - фото 3
ИБП Бастион RAPAN-UPS 1000 220В 1000ВА/600Вт - фото 4
ИБП Бастион RAPAN-UPS 1000 220В 1000ВА/600Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП Бастион RAPAN-UPS 1000 220В 1000ВА/600Вт - фото 1
  • ИБП Бастион RAPAN-UPS 1000 220В 1000ВА/600Вт - фото 2
  • ИБП Бастион RAPAN-UPS 1000 220В 1000ВА/600Вт - фото 3
  • ИБП Бастион RAPAN-UPS 1000 220В 1000ВА/600Вт - фото 4
  • ИБП Бастион RAPAN-UPS 1000 220В 1000ВА/600Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645987
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Характеристики

Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт, световая и звуковая индикация режимов работы
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х24х20
Вес, кг.
8.17

Описание товара ИБП Бастион RAPAN-UPS 1000 220В 1000ВА/600Вт

Источники бесперебойного питания (ИБП) Бастион представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электропитании. Данная модель отличается линейно-интерактивным типом и форм-фактором Tower, что делает ее удобной для установки в любом офисе или доме. При весе всего 7,8 кг, устройство обеспечивает активную мощность в 600 Вт и полную мощность в 1000 В·А. ИБП Бастион эффективно защищает локальную сеть, имея в наличии 4 розетки для подключения оборудования. При переходе на батарею, он демонстрирует быстрое время переключения — всего 4 мс, что позволяет минимизировать сбои в работе ваших устройств. Для комфортной эксплуатации устройство работает в диапазоне входных напряжений от 170 В до 270 В и поддерживает выходное напряжение с модифицированной синусоидой. В случае полной нагрузки, данный ИБП обеспечивает автономную работу в течение 1 минуты, что позволяет безопасно завершить текущие задачи и корректно выключить оборудование. ИБП Бастион является идеальным выбором для тех, кто ценит надежность и безопасность своих электронных устройств.

Отзывы о товаре ИБП Бастион RAPAN-UPS 1000 220В 1000ВА/600Вт




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Характеристики
Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт, световая и звуковая индикация режимов работы
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Бастион представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электропитании. Данная модель отличается линейно-интерактивным типом и форм-фактором Tower, что делает ее удобной для установки в любом офисе или доме. При весе всего 7,8 кг, устройство обеспечивает активную мощность в 600 Вт и полную мощность в 1000 В·А. ИБП Бастион эффективно защищает локальную сеть, имея в наличии 4 розетки для подключения оборудования. При переходе на батарею, он демонстрирует быстрое время переключения — всего 4 мс, что позволяет минимизировать сбои в работе ваших устройств. Для комфортной эксплуатации устройство работает в диапазоне входных напряжений от 170 В до 270 В и поддерживает выходное напряжение с модифицированной синусоидой. В случае полной нагрузки, данный ИБП обеспечивает автономную работу в течение 1 минуты, что позволяет безопасно завершить текущие задачи и корректно выключить оборудование. ИБП Бастион является идеальным выбором для тех, кто ценит надежность и безопасность своих электронных устройств.
Самовывоз
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Отзывы


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