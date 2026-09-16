ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ (EP285516RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ (EP285516RUS)
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate являются надежным выбором для защиты ваших электронных устройств от потерь питания и колебаний напряжения. Они оснащены передовыми технологиями, которые обеспечивают стабильную и безопасную работу в различных условиях. Одной из ключевых характеристик данной модели является время переключения на батарею – всего 8 мс, что практически исключает перебои в работе подключенных устройств. ExeGate обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, что делает его универсальным решением для офиса и дома. С форм-фактором Tower и линейно-интерактивным типом, эти ИБП могут справляться с нагрузкой до 2000 В·А (1200 Вт), что позволяет подключать значительное количество устройств. Работа на полную нагрузку возможна до 1 минуты, что дает время для корректного завершения процессов или перехода на резервные источники энергии. ИБП ExeGate поддерживает входное напряжение в диапазоне от 140 до 300 В, обеспечивая стабильное электропитание в условиях нестабильной сети. Выходное напряжение формируется в виде модифицированной синусоиды, что соответствует потребностям большинства бытовых и офисных устройств. Используются надёжные свинцово-кислотные батареи, которые гарантируют длительный срок службы и стабильную работу в экстренных ситуациях. Однофазная конструкция устройства и высокая активная мощность делают его идеальным выбором для защиты оборудования в самых различных условиях. ИБП ExeGate — это высокий уровень защиты и надежности по выгодной цене, идеально подходящий для любых пользователей, которым необходима уверенность в стабильном электропитании.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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