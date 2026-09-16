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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ (EP285516RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ (EP285516RUS)

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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ (EP285516RUS) - фото 1
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ (EP285516RUS) - фото 2
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ (EP285516RUS) - фото 3
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ (EP285516RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ (EP285516RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ (EP285516RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ (EP285516RUS) - фото 3
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ (EP285516RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726719
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
123 x 189 x 345 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
14.38

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ (EP285516RUS)

Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate являются надежным выбором для защиты ваших электронных устройств от потерь питания и колебаний напряжения. Они оснащены передовыми технологиями, которые обеспечивают стабильную и безопасную работу в различных условиях. Одной из ключевых характеристик данной модели является время переключения на батарею – всего 8 мс, что практически исключает перебои в работе подключенных устройств. ExeGate обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, что делает его универсальным решением для офиса и дома. С форм-фактором Tower и линейно-интерактивным типом, эти ИБП могут справляться с нагрузкой до 2000 В·А (1200 Вт), что позволяет подключать значительное количество устройств. Работа на полную нагрузку возможна до 1 минуты, что дает время для корректного завершения процессов или перехода на резервные источники энергии. ИБП ExeGate поддерживает входное напряжение в диапазоне от 140 до 300 В, обеспечивая стабильное электропитание в условиях нестабильной сети. Выходное напряжение формируется в виде модифицированной синусоиды, что соответствует потребностям большинства бытовых и офисных устройств. Используются надёжные свинцово-кислотные батареи, которые гарантируют длительный срок службы и стабильную работу в экстренных ситуациях. Однофазная конструкция устройства и высокая активная мощность делают его идеальным выбором для защиты оборудования в самых различных условиях. ИБП ExeGate — это высокий уровень защиты и надежности по выгодной цене, идеально подходящий для любых пользователей, которым необходима уверенность в стабильном электропитании.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ (EP285516RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
123 x 189 x 345 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate являются надежным выбором для защиты ваших электронных устройств от потерь питания и колебаний напряжения. Они оснащены передовыми технологиями, которые обеспечивают стабильную и безопасную работу в различных условиях. Одной из ключевых характеристик данной модели является время переключения на батарею – всего 8 мс, что практически исключает перебои в работе подключенных устройств. ExeGate обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, что делает его универсальным решением для офиса и дома. С форм-фактором Tower и линейно-интерактивным типом, эти ИБП могут справляться с нагрузкой до 2000 В·А (1200 Вт), что позволяет подключать значительное количество устройств. Работа на полную нагрузку возможна до 1 минуты, что дает время для корректного завершения процессов или перехода на резервные источники энергии. ИБП ExeGate поддерживает входное напряжение в диапазоне от 140 до 300 В, обеспечивая стабильное электропитание в условиях нестабильной сети. Выходное напряжение формируется в виде модифицированной синусоиды, что соответствует потребностям большинства бытовых и офисных устройств. Используются надёжные свинцово-кислотные батареи, которые гарантируют длительный срок службы и стабильную работу в экстренных ситуациях. Однофазная конструкция устройства и высокая активная мощность делают его идеальным выбором для защиты оборудования в самых различных условиях. ИБП ExeGate — это высокий уровень защиты и надежности по выгодной цене, идеально подходящий для любых пользователей, которым необходима уверенность в стабильном электропитании.
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Отзывы


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