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Монитор Asus 27" TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B02E70) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Asus 27" TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B02E70)

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Монитор Asus 27&quot; TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B02E70) - фото 1
Монитор Asus 27&quot; TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B02E70) - фото 2
Монитор Asus 27&quot; TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B02E70) - фото 3
Монитор Asus 27&quot; TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B02E70) - фото 4
Монитор Asus 27&quot; TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B02E70) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
  • Монитор Asus 27&quot; TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B02E70) - фото 1
  • Монитор Asus 27&quot; TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B02E70) - фото 2
  • Монитор Asus 27&quot; TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B02E70) - фото 3
  • Монитор Asus 27&quot; TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B02E70) - фото 4
  • Монитор Asus 27&quot; TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B02E70) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
27 560 руб.  34 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645051
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Размеры в упаковке, см
61х45х21
Вес, кг.
8.6

Описание товара Монитор Asus 27" TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B02E70)

TUF Gaming VG27WQ – это 27-дюймовый изогнутый HDR-монитор с разрешением WQHD (2560x1440) и высокой частотой обновления (165 Гц), предназначенный для профессиональных киберспортсменов и увлеченных геймеров. Его контрастность и цветопередача соответствуют стандарту расширенного динамического диапазона DisplayHDR 400. Для подключения к различным мультимедийным устройствам у монитора имеется множество интерфейсов, включая DisplayPort 1.2, два порта HDMI 2.0 и выход для наушников. Эргономичная подставка монитора TUF Gaming VG27WQ позволяет настраивать угол наклона и высоту экрана, а также разворачивать его так, как это удобно пользователю. Кроме того, поддерживается крепление на стену с помощью VESA-совместимых кронштейнов.

Отзывы о товаре Монитор Asus 27" TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B02E70)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Описание
TUF Gaming VG27WQ – это 27-дюймовый изогнутый HDR-монитор с разрешением WQHD (2560x1440) и высокой частотой обновления (165 Гц), предназначенный для профессиональных киберспортсменов и увлеченных геймеров. Его контрастность и цветопередача соответствуют стандарту расширенного динамического диапазона DisplayHDR 400. Для подключения к различным мультимедийным устройствам у монитора имеется множество интерфейсов, включая DisplayPort 1.2, два порта HDMI 2.0 и выход для наушников. Эргономичная подставка монитора TUF Gaming VG27WQ позволяет настраивать угол наклона и высоту экрана, а также разворачивать его так, как это удобно пользователю. Кроме того, поддерживается крепление на стену с помощью VESA-совместимых кронштейнов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Asus 27" TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B02E70) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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