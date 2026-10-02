Монитор Asus 27" TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B02E70)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор Asus 27" TUF Gaming VG27WQ (90LM05F0-B02E70)
TUF Gaming VG27WQ – это 27-дюймовый изогнутый HDR-монитор с разрешением WQHD (2560x1440) и высокой частотой обновления (165 Гц), предназначенный для профессиональных киберспортсменов и увлеченных геймеров. Его контрастность и цветопередача соответствуют стандарту расширенного динамического диапазона DisplayHDR 400. Для подключения к различным мультимедийным устройствам у монитора имеется множество интерфейсов, включая DisplayPort 1.2, два порта HDMI 2.0 и выход для наушников. Эргономичная подставка монитора TUF Gaming VG27WQ позволяет настраивать угол наклона и высоту экрана, а также разворачивать его так, как это удобно пользователю. Кроме того, поддерживается крепление на стену с помощью VESA-совместимых кронштейнов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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