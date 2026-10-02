Стеклоочиститель Kitfort КТ-5163
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Стеклоочиститель Kitfort КТ-5163
Стеклоочиститель КТ-5163 — это набор для мойки стекол, зеркал, кафельных и пластиковых поверхностей. В комплект входит распылитель, тряпка из микрофибры и сам стеклоочиститель — небольшой аккумуляторный пылесос со скребком для всасывания жидкостей с плоских поверхностей и ее очистки.Благодаря работе от аккумулятора устройство имеет неограниченный радиус действия. Небольшие габариты и малый вес стеклоочистителя делают процесс уборки простым и удобным.Устройство может применяться для мойки окон, зеркал, кафельной плитки, душевых кабинок, стеклянных дверей, гладких пластиковых поверхностей, стеклянных столов, подвесных потолков и даже для мойки автомобиля! Им можно с легкостью собрать конденсат с окон или со стен в ванной комнате.Стеклоочиститель собирает влагу лучше, чем обычный резиновый скребок и не оставляет потеков от грязной воды, при этом не требуется использовать салфетки или полотенца для вытирания поверхности насухо.
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