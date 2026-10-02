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Стеклоочиститель Kitfort КТ-5163 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стеклоочиститель Kitfort КТ-5163

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Стеклоочиститель Kitfort КТ-5163 - фото 1
Стеклоочиститель Kitfort КТ-5163 - фото 2
Стеклоочиститель Kitfort КТ-5163 - фото 3
Стеклоочиститель Kitfort КТ-5163 - фото 4
Стеклоочиститель Kitfort КТ-5163 - фото 5
Стеклоочиститель Kitfort КТ-5163 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стеклоочиститель
Тип уборки
влажная
Назначение
окна, зеркала, кафель
Потребляемая мощность
12
Дистанционное управление
нет
Страховочный трос
нет
  • Стеклоочиститель Kitfort КТ-5163 - фото 1
  • Стеклоочиститель Kitfort КТ-5163 - фото 2
  • Стеклоочиститель Kitfort КТ-5163 - фото 3
  • Стеклоочиститель Kitfort КТ-5163 - фото 4
  • Стеклоочиститель Kitfort КТ-5163 - фото 5
  • Стеклоочиститель Kitfort КТ-5163 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644345
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Стеклоочиститель
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
0.19 х 0.12 х 0.33
Пульт ДУ
нет
Число режимов
1
Тип уборки
влажная
Назначение
окна, зеркала, кафель
Комплектация
стеклоочиститель,всасывающая головка со скребком,моторный блок,резервуар для воды с заглушкой,распылитель ,моющая головка ,резервуар для моющего средства,тряпка ,блок питания
Потребляемая мощность
12
Дистанционное управление
нет
Страховочный трос
нет
Длина сетевого шнура
1.7
Тип аккумулятора
Li-Ion
Время работы от аккумулятора
20 мин
Габариты
28.3 х 19.5 х 34.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х19х12
Вес, г.
900

Описание товара Стеклоочиститель Kitfort КТ-5163

Стеклоочиститель КТ-5163 — это набор для мойки стекол, зеркал, кафельных и пластиковых поверхностей. В комплект входит распылитель, тряпка из микрофибры и сам стеклоочиститель — небольшой аккумуляторный пылесос со скребком для всасывания жидкостей с плоских поверхностей и ее очистки.Благодаря работе от аккумулятора устройство имеет неограниченный радиус действия. Небольшие габариты и малый вес стеклоочистителя делают процесс уборки простым и удобным.Устройство может применяться для мойки окон, зеркал, кафельной плитки, душевых кабинок, стеклянных дверей, гладких пластиковых поверхностей, стеклянных столов, подвесных потолков и даже для мойки автомобиля! Им можно с легкостью собрать конденсат с окон или со стен в ванной комнате.Стеклоочиститель собирает влагу лучше, чем обычный резиновый скребок и не оставляет потеков от грязной воды, при этом не требуется использовать салфетки или полотенца для вытирания поверхности насухо.

Отзывы о товаре Стеклоочиститель Kitfort КТ-5163




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Стеклоочиститель
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
0.19 х 0.12 х 0.33
Пульт ДУ
нет
Число режимов
1
Тип уборки
влажная
Назначение
окна, зеркала, кафель
Комплектация
стеклоочиститель,всасывающая головка со скребком,моторный блок,резервуар для воды с заглушкой,распылитель ,моющая головка ,резервуар для моющего средства,тряпка ,блок питания
Потребляемая мощность
12
Дистанционное управление
нет
Страховочный трос
нет
Длина сетевого шнура
1.7
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Время работы от аккумулятора
20 мин
Габариты
28.3 х 19.5 х 34.5
Страна производитель
Китай
Описание
Стеклоочиститель КТ-5163 — это набор для мойки стекол, зеркал, кафельных и пластиковых поверхностей. В комплект входит распылитель, тряпка из микрофибры и сам стеклоочиститель — небольшой аккумуляторный пылесос со скребком для всасывания жидкостей с плоских поверхностей и ее очистки.Благодаря работе от аккумулятора устройство имеет неограниченный радиус действия. Небольшие габариты и малый вес стеклоочистителя делают процесс уборки простым и удобным.Устройство может применяться для мойки окон, зеркал, кафельной плитки, душевых кабинок, стеклянных дверей, гладких пластиковых поверхностей, стеклянных столов, подвесных потолков и даже для мойки автомобиля! Им можно с легкостью собрать конденсат с окон или со стен в ванной комнате.Стеклоочиститель собирает влагу лучше, чем обычный резиновый скребок и не оставляет потеков от грязной воды, при этом не требуется использовать салфетки или полотенца для вытирания поверхности насухо.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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