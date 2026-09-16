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Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение)

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Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 1
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 2
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 3
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 4
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 5
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 6
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 7
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 8
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 9
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 10
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 11
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 12
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 13
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 14
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 15
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 16
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 17
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 18
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 19
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 20
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 21
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 22
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 23
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 24
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 25
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 26
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 27
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 28
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 29
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 30
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 31
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 32
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 33
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 34
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 35
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 36
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 37
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 38
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 39
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 40
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 41
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 42
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 43
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 44
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 45
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 46
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 47
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая, влажная
Назначение
для мытья окон
Объём резервуара для воды
0.05 л
Потребляемая мощность
72
Количество режимов работы
3
Дистанционное управление
Да
Страховочный трос
Да
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 1
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 2
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 3
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 4
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 5
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 6
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 7
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 8
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 9
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 10
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 11
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 12
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 13
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 14
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 15
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 16
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 17
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 18
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 19
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 20
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 21
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 22
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 23
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 24
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 25
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 26
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 27
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 28
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 29
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 30
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 31
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 32
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 33
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 34
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 35
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 36
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 37
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 38
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 39
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 40
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 41
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 42
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 43
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 44
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 45
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 46
  • Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - фото 47
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 340 руб. 
Начислим 118 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734720
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение)
7 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип уборки
сухая, влажная
Назначение
для мытья окон
Объём резервуара для воды
0.05 л
Потребляемая мощность
72
Количество режимов работы
3
Дистанционное управление
Да
Страховочный трос
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
650
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х15
Вес, кг.
2.5

Описание товара Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение)

Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 DUAL SPRAY поможет быстро и эффективно очистить внутреннюю и наружную поверхность оконного полотна. Дополнительные салфетки – В ПОДАРОК! В роботе-мойщике окон SONNEN Tech RWC-124 DUAL SPRAY предусмотрена расширенная комплектация: робот-мойщик окон, пульт дистанционного управления, 2 батарейки AAA (для пульта ДУ), 26 чистящих насадок, 4 дополнительных кольца, зарядное устройство с адаптером, страховочный трос длиной 4 метра с карабином для подстраховки. Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 DUAL SPRAY не только сделает окна чистыми, но и обеспечит безопасность покупателя. Теперь не придется рисковать и мыть окна снаружи, робот с легкостью очистит все труднодоступные места за вас. Мощности в 72 Вт достаточно, чтобы робот смог очистить 1 м2 за 3 минуты. Робот-мойщик SONNEN Tech RWC-124 DUAL SPRAY имеет три интеллектуальных режима планирования маршрута, но вы можете самостоятельно управлять роботом с помощью приложения на смартфоне или пульта. Подробная инструкция подключения робота-мойщика в приложении указана в руководстве пользователя. Робот-мойщик окон без труда отмоет даже самые сложные загрязнения благодаря функции автоматического распыления. Вам необходимо налить воды в резервуар, робот сам будет распылять воду по мере необходимости, а вы можете наблюдать и радоваться чистым окнам. Робот-мойщик оборудован резервным аккумулятором, при отключении питания он позовет вас на помощь. Также мы оборудовали данного робота датчиком предотвращения падения. Можно спокойно мыть безрамочные окна, робот без проблем обнаружит подрамник и скорректирует движение. Привлекательный внешний вид – еще одно преимущество данного устройства!

Отзывы о товаре Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение)




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип уборки
сухая, влажная
Назначение
для мытья окон
Объём резервуара для воды
0.05 л
Потребляемая мощность
72
Количество режимов работы
3
Дистанционное управление
Да
Страховочный трос
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
650
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 DUAL SPRAY поможет быстро и эффективно очистить внутреннюю и наружную поверхность оконного полотна. Дополнительные салфетки – В ПОДАРОК! В роботе-мойщике окон SONNEN Tech RWC-124 DUAL SPRAY предусмотрена расширенная комплектация: робот-мойщик окон, пульт дистанционного управления, 2 батарейки AAA (для пульта ДУ), 26 чистящих насадок, 4 дополнительных кольца, зарядное устройство с адаптером, страховочный трос длиной 4 метра с карабином для подстраховки. Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 DUAL SPRAY не только сделает окна чистыми, но и обеспечит безопасность покупателя. Теперь не придется рисковать и мыть окна снаружи, робот с легкостью очистит все труднодоступные места за вас. Мощности в 72 Вт достаточно, чтобы робот смог очистить 1 м2 за 3 минуты. Робот-мойщик SONNEN Tech RWC-124 DUAL SPRAY имеет три интеллектуальных режима планирования маршрута, но вы можете самостоятельно управлять роботом с помощью приложения на смартфоне или пульта. Подробная инструкция подключения робота-мойщика в приложении указана в руководстве пользователя. Робот-мойщик окон без труда отмоет даже самые сложные загрязнения благодаря функции автоматического распыления. Вам необходимо налить воды в резервуар, робот сам будет распылять воду по мере необходимости, а вы можете наблюдать и радоваться чистым окнам. Робот-мойщик оборудован резервным аккумулятором, при отключении питания он позовет вас на помощь. Также мы оборудовали данного робота датчиком предотвращения падения. Можно спокойно мыть безрамочные окна, робот без проблем обнаружит подрамник и скорректирует движение. Привлекательный внешний вид – еще одно преимущество данного устройства!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение) - стоимость товара 7340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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