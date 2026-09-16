Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение)
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Характеристики
Описание товара Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 Dual Spray (датчик от падения, 26 салфеток, приложение)
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 DUAL SPRAY поможет быстро и эффективно очистить внутреннюю и наружную поверхность оконного полотна. Дополнительные салфетки – В ПОДАРОК! В роботе-мойщике окон SONNEN Tech RWC-124 DUAL SPRAY предусмотрена расширенная комплектация: робот-мойщик окон, пульт дистанционного управления, 2 батарейки AAA (для пульта ДУ), 26 чистящих насадок, 4 дополнительных кольца, зарядное устройство с адаптером, страховочный трос длиной 4 метра с карабином для подстраховки. Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-124 DUAL SPRAY не только сделает окна чистыми, но и обеспечит безопасность покупателя. Теперь не придется рисковать и мыть окна снаружи, робот с легкостью очистит все труднодоступные места за вас. Мощности в 72 Вт достаточно, чтобы робот смог очистить 1 м2 за 3 минуты. Робот-мойщик SONNEN Tech RWC-124 DUAL SPRAY имеет три интеллектуальных режима планирования маршрута, но вы можете самостоятельно управлять роботом с помощью приложения на смартфоне или пульта. Подробная инструкция подключения робота-мойщика в приложении указана в руководстве пользователя. Робот-мойщик окон без труда отмоет даже самые сложные загрязнения благодаря функции автоматического распыления. Вам необходимо налить воды в резервуар, робот сам будет распылять воду по мере необходимости, а вы можете наблюдать и радоваться чистым окнам. Робот-мойщик оборудован резервным аккумулятором, при отключении питания он позовет вас на помощь. Также мы оборудовали данного робота датчиком предотвращения падения. Можно спокойно мыть безрамочные окна, робот без проблем обнаружит подрамник и скорректирует движение. Привлекательный внешний вид – еще одно преимущество данного устройства!
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