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Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ

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Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 1
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 2
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 3
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 4
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 5
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 6
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 7
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 8
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 9
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 10
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 11
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 12
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 13
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 14
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 15
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 16
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 17
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 18
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 19
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 20
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 21
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 22
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 23
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая, влажная
Потребляемая мощность
80
Количество режимов работы
3
Страховочный трос
Да
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 1
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 2
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 3
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 4
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 5
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 6
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 7
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 8
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 9
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 10
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 11
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 12
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 13
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 14
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 15
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 16
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 17
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 18
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 19
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 20
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 21
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 22
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 23
  • Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 690 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719520
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ
5 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип уборки
сухая, влажная
Комплектация
флакон, адаптер питания, пульт ДУ, документация, салфетки (26 шт.), страховочный трос, батарейки (2 шт.)
Потребляемая мощность
80
Количество режимов работы
3
Датчики
Датчик краев стекла
Страховочный трос
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
500
Время работы от аккумулятора
20
Габариты
155х290х125 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х23
Вес, кг.
2.53

Описание товара Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ

Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-122 UltraClear поможет быстро и эффективно очистить внутреннюю и наружную поверхность оконного полотна. Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-122 UltraClear не только сделает окна чистыми, но и обеспечит безопасность покупателя. Теперь не придется рисковать и мыть окна снаружи, робот с легкостью очистит все труднодоступные места за вас. Мощности 80 Вт достаточно, чтобы робот смог очистить 1 м2 за 3 минуты.

Отзывы о товаре Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип уборки
сухая, влажная
Комплектация
флакон, адаптер питания, пульт ДУ, документация, салфетки (26 шт.), страховочный трос, батарейки (2 шт.)
Потребляемая мощность
80
Количество режимов работы
3
Датчики
Датчик краев стекла
Страховочный трос
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
500
Время работы от аккумулятора
20
Габариты
155х290х125 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-122 UltraClear поможет быстро и эффективно очистить внутреннюю и наружную поверхность оконного полотна. Робот-мойщик окон SONNEN Tech RWC-122 UltraClear не только сделает окна чистыми, но и обеспечит безопасность покупателя. Теперь не придется рисковать и мыть окна снаружи, робот с легкостью очистит все труднодоступные места за вас. Мощности 80 Вт достаточно, чтобы робот смог очистить 1 м2 за 3 минуты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Робот-мойщик окон Sonnen Tech RWC-122 UltraClear, датчик от падения, 26 салфеток, пульт ДУ - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5690 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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