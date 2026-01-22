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Монитор Xiaomi 27" A27i Black (ELA5345EU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Xiaomi 27" A27i Black (ELA5345EU)

6 Отзывы
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Монитор Xiaomi 27&quot; A27i Black (ELA5345EU) - фото 1
Монитор Xiaomi 27&quot; A27i Black (ELA5345EU) - фото 2
Монитор Xiaomi 27&quot; A27i Black (ELA5345EU) - фото 3
Монитор Xiaomi 27&quot; A27i Black (ELA5345EU) - фото 4
Монитор Xiaomi 27&quot; A27i Black (ELA5345EU) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000:1
Частота обновления, Гц
100
Время отклика
6
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27i Black (ELA5345EU) - фото 1
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27i Black (ELA5345EU) - фото 2
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27i Black (ELA5345EU) - фото 3
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27i Black (ELA5345EU) - фото 4
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27i Black (ELA5345EU) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643711
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Монитор
Особенности
Flicker-free, Low Blue Light
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000:1
Частота обновления, Гц
100
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
6
Разъемы
DisplayPort, HDMI
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х43х11
Вес, кг.
5.05

Описание товара Монитор Xiaomi 27" A27i Black (ELA5345EU)

Xiaomi Monitor A27i - 27-дюймовый IPS-монитор с разрешением Full HD и частотой обновления до 100 Гц, ориентированный на универсальную работу и домашнее использование с повышенной плавностью изображения. Это плоский 16:9-дисплей с акцентом на сочетание комфортной диагонали, расширенной частоты и аккуратной цветопередачи для повседневных задач.

Для кого и под какие задачи

A27i подойдёт для пользователей, которым нужен один универсальный монитор для офисной работы, учёбы, лёгкого монтажа, казуального гейминга и просмотра фильмов. Диагональ 27 в сочетании с 1080p удобна для тех, кто предпочитает крупные элементы интерфейса без масштабирования и часто работает на расстоянии около 60-70 см от экрана.

Картинка и параметры дисплея

IPS-матрица с разрешением 1920?1080, яркостью порядка 250 кд/м2 и типовой контрастностью 1000:1 обеспечивает предсказуемую цветопередачу и широкие углы обзора 178°. Цветовой охват около 99% sRGB и 16,7 млн оттенков позволяют комфортно работать с веб-дизайном, контентом для соцсетей и презентациями, ориентированными на стандартные дисплеи.

Картинка и скорость

Поддержка частоты до 100 Гц и типового отклика около 6 мс (GtG) делает движения на экране заметно более плавными, чем на стандартных 60 Гц, что чувствуется при прокрутке, в браузере и интерфейсах приложений. Для игр это даёт более отзывчивую картинку в сравнении с офисными мониторами, хотя модель всё же остаётся универсальной, а не специализированной киберспортивной.

Подключения и удобство

Xiaomi Monitor A27i обычно оснащается HDMI и DisplayPort, что позволяет без проблем подключать его к современным видеокартам, ноутбукам и мини-ПК. Поддержка VESA-крепления 75?75 мм и небольшой вес около 3,6 кг дают гибкость в размещении - от настольной стойки до кронштейна с регулировкой по высоте и вылету.

Важные нюансы перед покупкой

Full HD на 27 даёт относительно невысокую плотность пикселей, поэтому картинка выглядит более крупной и менее детализированной, чем у QHD/4K-моделей, что понравится не всем при близкой посадке. Для игр на 100 Гц важно, чтобы видеокарта стабильно удерживала нужный FPS в целевых проектах, иначе преимущество повышенной частоты будет заметно лишь в интерфейсах и лёгких сценах.



Теги товара: 27", большие, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор Xiaomi 27" A27i Black (ELA5345EU)

Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Глеб Л.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро, целым, все работает отлично, без битых пикселей и за
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Богдан Т.

Достоинства:


Комментарий:
Крутой монитор,очень понравился, лучший в сегменте, цена=качества
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный монитор.пришёл быстро . битых пикселей нет
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Артём Б.

Достоинства:


Комментарий:
подключил все работает,пришло в идеальном состоянии за свой бюджет отличный монитор
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
165 герц экран, отличный размер по диагонали , внешний блок питания, металлическая подставка
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Никита Т.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ от 15 января в Казань, доставлено 19го. Всё отлично укомплектовано, всё работает. Прост в сборке, есть возможность настройки режимов. За что один балл пришлось снять - из-за описания товара, которое вводит в заблуждение: написано, что максимальное разрешение 2К, но на самом деле - Full HD, но это выяснилось, к сожалению, после покупки.



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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Монитор
Особенности
Flicker-free, Low Blue Light
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000:1
Частота обновления, Гц
100
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
6
Развернуть
Разъемы
DisplayPort, HDMI
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Xiaomi Monitor A27i - 27-дюймовый IPS-монитор с разрешением Full HD и частотой обновления до 100 Гц, ориентированный на универсальную работу и домашнее использование с повышенной плавностью изображения. Это плоский 16:9-дисплей с акцентом на сочетание комфортной диагонали, расширенной частоты и аккуратной цветопередачи для повседневных задач.

Для кого и под какие задачи

A27i подойдёт для пользователей, которым нужен один универсальный монитор для офисной работы, учёбы, лёгкого монтажа, казуального гейминга и просмотра фильмов. Диагональ 27 в сочетании с 1080p удобна для тех, кто предпочитает крупные элементы интерфейса без масштабирования и часто работает на расстоянии около 60-70 см от экрана.

Картинка и параметры дисплея

IPS-матрица с разрешением 1920?1080, яркостью порядка 250 кд/м2 и типовой контрастностью 1000:1 обеспечивает предсказуемую цветопередачу и широкие углы обзора 178°. Цветовой охват около 99% sRGB и 16,7 млн оттенков позволяют комфортно работать с веб-дизайном, контентом для соцсетей и презентациями, ориентированными на стандартные дисплеи.

Картинка и скорость

Поддержка частоты до 100 Гц и типового отклика около 6 мс (GtG) делает движения на экране заметно более плавными, чем на стандартных 60 Гц, что чувствуется при прокрутке, в браузере и интерфейсах приложений. Для игр это даёт более отзывчивую картинку в сравнении с офисными мониторами, хотя модель всё же остаётся универсальной, а не специализированной киберспортивной.

Подключения и удобство

Xiaomi Monitor A27i обычно оснащается HDMI и DisplayPort, что позволяет без проблем подключать его к современным видеокартам, ноутбукам и мини-ПК. Поддержка VESA-крепления 75?75 мм и небольшой вес около 3,6 кг дают гибкость в размещении - от настольной стойки до кронштейна с регулировкой по высоте и вылету.

Важные нюансы перед покупкой

Full HD на 27 даёт относительно невысокую плотность пикселей, поэтому картинка выглядит более крупной и менее детализированной, чем у QHD/4K-моделей, что понравится не всем при близкой посадке. Для игр на 100 Гц важно, чтобы видеокарта стабильно удерживала нужный FPS в целевых проектах, иначе преимущество повышенной частоты будет заметно лишь в интерфейсах и лёгких сценах.



Теги товара: 27", большие, с hdmi
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Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Глеб Л.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро, целым, все работает отлично, без битых пикселей и за
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Богдан Т.

Достоинства:


Комментарий:
Крутой монитор,очень понравился, лучший в сегменте, цена=качества
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный монитор.пришёл быстро . битых пикселей нет
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Артём Б.

Достоинства:


Комментарий:
подключил все работает,пришло в идеальном состоянии за свой бюджет отличный монитор
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
165 герц экран, отличный размер по диагонали , внешний блок питания, металлическая подставка
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Никита Т.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ от 15 января в Казань, доставлено 19го. Всё отлично укомплектовано, всё работает. Прост в сборке, есть возможность настройки режимов. За что один балл пришлось снять - из-за описания товара, которое вводит в заблуждение: написано, что максимальное разрешение 2К, но на самом деле - Full HD, но это выяснилось, к сожалению, после покупки.


Монитор Xiaomi 27" A27i Black (ELA5345EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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