Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15.6" grey (82QD00ASRK)

Для кого и под какие задачи

Lenovo IdeaPad 1 спроектирован для базовых офисных задач, учебы и повседневного использования. Этот бюджетный ноутбук отлично справляется с работой в браузере, текстовыми документами, таблицами и презентациями. Оптимальный выбор для школьников, студентов и пользователей, которым нужен надежный помощник для работы с документами и веб-серфинга без лишних переплат.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе устройства - энергоэффективный процессор AMD Athlon Silver 7120U с двумя ядрами, который обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач. Встроенная графика AMD Radeon Graphics справляется с воспроизведением видео и простыми графическими приложениями, хотя для современных игр и ресурсоемких программ она не предназначена. Связка процессора и видеоядра уверенно держит несколько вкладок браузера и офисные приложения.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый экран с разрешением HD (1366x768) и TN-матрицей обеспечивает достаточную четкость для работы с текстом и просмотра видео. Матовое покрытие минимизирует блики при работе в помещении с ярким освещением. Хотя цветопередача и углы обзора не самые широкие, для повседневной работы с документами и веб-страницами экран вполне комфортен.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 4 ГБ оперативной памяти DDR4, которой хватает для базовой многозадачности. Твердотельный накопитель объемом 128 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний диск. Возможности расширения памяти ограничены конструкцией устройства.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен из прочного пластика в сдержанном сером цвете, а общий вес около 1.6 кг делает ноутбук достаточно мобильным для ежедневной переноски. Пассивно-активная система охлаждения работает тихо благодаря низкому энергопотреблению компонентов. Батарея обеспечивает до 6-7 часов автономной работы при обычных офисных задачах, что достаточно для учебного дня или работы вне дома.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

На корпусе расположены все необходимые порты: USB 2.0, USB 3.2, HDMI для подключения внешнего монитора, комбинированный аудиоразъем. Поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Ноутбук оснащен веб-камерой для видеозвонков, полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком и предустановленной Windows 11, что делает его готовым к работе прямо из коробки.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать ограничения модели: скромный объем накопителя потребует организованного подхода к хранению файлов, а 4 ГБ оперативной памяти могут ограничивать комфортную работу с большим количеством открытых программ. HD-разрешение экрана может показаться недостаточным тем, кто привык к более четким дисплеям. Ноутбук идеально подойдет пользователям с базовыми потребностями в веб-серфинге и работе с документами, но тем, кто планирует работать с графикой или играть в игры, стоит присмотреться к более производительным моделям.