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Ноутбук Rikor PRO 5 M-04 15.6" IPS (КДБА.466259.018-01) Core i5 1155G7 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Rikor PRO 5 M-04 15.6" IPS (КДБА.466259.018-01) Core i5 1155G7 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный

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Ноутбук Rikor PRO 5 M-04 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.018-01) Core i5 1155G7 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный - фото 1
Ноутбук Rikor PRO 5 M-04 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.018-01) Core i5 1155G7 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный - фото 2
Ноутбук Rikor PRO 5 M-04 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.018-01) Core i5 1155G7 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный - фото 3
Ноутбук Rikor PRO 5 M-04 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.018-01) Core i5 1155G7 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный - фото 4
Ноутбук Rikor PRO 5 M-04 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.018-01) Core i5 1155G7 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный - фото 5
Ноутбук Rikor PRO 5 M-04 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.018-01) Core i5 1155G7 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный - фото 6
Ноутбук Rikor PRO 5 M-04 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.018-01) Core i5 1155G7 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный - фото 7
Ноутбук Rikor PRO 5 M-04 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.018-01) Core i5 1155G7 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Rikor PRO 5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Rikor PRO 5 M-04 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.018-01) Core i5 1155G7 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный - фото 1
  • Ноутбук Rikor PRO 5 M-04 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.018-01) Core i5 1155G7 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный - фото 2
  • Ноутбук Rikor PRO 5 M-04 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.018-01) Core i5 1155G7 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный - фото 3
  • Ноутбук Rikor PRO 5 M-04 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.018-01) Core i5 1155G7 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный - фото 4
  • Ноутбук Rikor PRO 5 M-04 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.018-01) Core i5 1155G7 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный - фото 5
  • Ноутбук Rikor PRO 5 M-04 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.018-01) Core i5 1155G7 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный - фото 6
  • Ноутбук Rikor PRO 5 M-04 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.018-01) Core i5 1155G7 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный - фото 7
  • Ноутбук Rikor PRO 5 M-04 15.6&quot; IPS (КДБА.466259.018-01) Core i5 1155G7 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734864
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Характеристики

Бренд
Rikor
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Rikor PRO 5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1155G7
Частота процессора, ГГц
4.5
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Rikor PRO 5 M-04 15.6" IPS (КДБА.466259.018-01) Core i5 1155G7 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный

Ноутбук Rikor — это идеальное сочетание стиля, производительности и надежности для современных пользователей. С диагональю экрана 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080, он предлагает превосходное качество изображения, обеспечиваемое матрицей IPS. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что гарантирует плавное воспроизведение видео и графики. Мощный процессор Intel Core i5 с частотой до 4,5 ГГц и четырьмя ядрами обеспечивает высокую производительность, которая позволяет справляться с множеством задач одновременно, будь то работа, игры или мультимедийные развлечения. Оперативная память типа DDR4 обеспечивает быструю обработку данных и отзывчивость системы. Ноутбук оснащен тремя портами USB 3.0, что дает возможность подключать различные устройства и аксессуары, обеспечивая удобство в работе и развлечениях. Чёрный цвет корпуса подчеркивает элегантность и современный стиль устройства. С установленной операционной системой Windows 11 Pro ноутбук готов к работе из коробки, предоставляя доступ ко всем последним функциям и обновлениям для профессиональной и комфортной работы. Rikor — это надежный партнер для всех, кто ценит производительность, качество и стиль в одной упаковке.

Отзывы о товаре Ноутбук Rikor PRO 5 M-04 15.6" IPS (КДБА.466259.018-01) Core i5 1155G7 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный




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Характеристики
Бренд
Rikor
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Rikor PRO 5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1155G7
Частота процессора, ГГц
4.5
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Rikor — это идеальное сочетание стиля, производительности и надежности для современных пользователей. С диагональю экрана 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080, он предлагает превосходное качество изображения, обеспечиваемое матрицей IPS. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что гарантирует плавное воспроизведение видео и графики. Мощный процессор Intel Core i5 с частотой до 4,5 ГГц и четырьмя ядрами обеспечивает высокую производительность, которая позволяет справляться с множеством задач одновременно, будь то работа, игры или мультимедийные развлечения. Оперативная память типа DDR4 обеспечивает быструю обработку данных и отзывчивость системы. Ноутбук оснащен тремя портами USB 3.0, что дает возможность подключать различные устройства и аксессуары, обеспечивая удобство в работе и развлечениях. Чёрный цвет корпуса подчеркивает элегантность и современный стиль устройства. С установленной операционной системой Windows 11 Pro ноутбук готов к работе из коробки, предоставляя доступ ко всем последним функциям и обновлениям для профессиональной и комфортной работы. Rikor — это надежный партнер для всех, кто ценит производительность, качество и стиль в одной упаковке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Rikor PRO 5 M-04 15.6" IPS (КДБА.466259.018-01) Core i5 1155G7 16Gb/512Gb SSD Win11Pro черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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