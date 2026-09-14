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Ноутбук Chuwi Corebook Plus 16" IPS Ryzen 5 5500U 16Gb, 512Gb SSD Win11 серый (6935768762652) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Chuwi Corebook Plus 16" IPS Ryzen 5 5500U 16Gb, 512Gb SSD Win11 серый (6935768762652)

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Ноутбук Chuwi Corebook Plus 16&quot; IPS Ryzen 5 5500U 16Gb, 512Gb SSD Win11 серый (6935768762652) - фото 1
Ноутбук Chuwi Corebook Plus 16&quot; IPS Ryzen 5 5500U 16Gb, 512Gb SSD Win11 серый (6935768762652) - фото 2
Ноутбук Chuwi Corebook Plus 16&quot; IPS Ryzen 5 5500U 16Gb, 512Gb SSD Win11 серый (6935768762652) - фото 3
Ноутбук Chuwi Corebook Plus 16&quot; IPS Ryzen 5 5500U 16Gb, 512Gb SSD Win11 серый (6935768762652) - фото 4
Ноутбук Chuwi Corebook Plus 16&quot; IPS Ryzen 5 5500U 16Gb, 512Gb SSD Win11 серый (6935768762652) - фото 5
Ноутбук Chuwi Corebook Plus 16&quot; IPS Ryzen 5 5500U 16Gb, 512Gb SSD Win11 серый (6935768762652) - фото 6
Ноутбук Chuwi Corebook Plus 16&quot; IPS Ryzen 5 5500U 16Gb, 512Gb SSD Win11 серый (6935768762652) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Chuwi Corebook Plus 16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Chuwi Corebook Plus 16&quot; IPS Ryzen 5 5500U 16Gb, 512Gb SSD Win11 серый (6935768762652) - фото 1
  • Ноутбук Chuwi Corebook Plus 16&quot; IPS Ryzen 5 5500U 16Gb, 512Gb SSD Win11 серый (6935768762652) - фото 2
  • Ноутбук Chuwi Corebook Plus 16&quot; IPS Ryzen 5 5500U 16Gb, 512Gb SSD Win11 серый (6935768762652) - фото 3
  • Ноутбук Chuwi Corebook Plus 16&quot; IPS Ryzen 5 5500U 16Gb, 512Gb SSD Win11 серый (6935768762652) - фото 4
  • Ноутбук Chuwi Corebook Plus 16&quot; IPS Ryzen 5 5500U 16Gb, 512Gb SSD Win11 серый (6935768762652) - фото 5
  • Ноутбук Chuwi Corebook Plus 16&quot; IPS Ryzen 5 5500U 16Gb, 512Gb SSD Win11 серый (6935768762652) - фото 6
  • Ноутбук Chuwi Corebook Plus 16&quot; IPS Ryzen 5 5500U 16Gb, 512Gb SSD Win11 серый (6935768762652) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734828
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Характеристики

Бренд
Chuwi
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi Corebook Plus 16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
5500U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.49

Описание товара Ноутбук Chuwi Corebook Plus 16" IPS Ryzen 5 5500U 16Gb, 512Gb SSD Win11 серый (6935768762652)

Ноутбук Chuwi — это мощное и современное устройство, созданное для пользователей, которым требуется высокая производительность и надежность. Он работает на операционной системе Windows 11 Home, обеспечивая доступ к последним функциям и улучшенной пользовательской среде. С диагональю экрана 16 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей, данный ноутбук предлагает четкое и яркое изображение благодаря матрице IPS, которая обеспечивает широкие углы обзора и реалистичную цветопередачу. Частота обновления 60 Гц позволяет комфортно работать с большинством приложений и мультимедийных файлов. Основой производительности этого устройства является процессор AMD Ryzen 5 с тактовой частотой 2,1 ГГц и шестью ядрами, который позволяет быстро справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. В сочетании с 16 Гб оперативной памяти DDR4, ноутбук Chuwi обеспечивает плавную и стабильную работу во всех условиях и быструю обработку любых задач. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель объемом 512 Гб, который обеспечивает быстрый доступ к файлам и приложениям, а также значительно ускоряет загрузку операционной системы. Этот ноутбук Chuwi идеально подойдет как для деловой работы, так и для развлечений, предлагая пользователю баланс между производительностью, функциональностью и ценой.

Отзывы о товаре Ноутбук Chuwi Corebook Plus 16" IPS Ryzen 5 5500U 16Gb, 512Gb SSD Win11 серый (6935768762652)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Chuwi
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi Corebook Plus 16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
5500U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Chuwi — это мощное и современное устройство, созданное для пользователей, которым требуется высокая производительность и надежность. Он работает на операционной системе Windows 11 Home, обеспечивая доступ к последним функциям и улучшенной пользовательской среде. С диагональю экрана 16 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей, данный ноутбук предлагает четкое и яркое изображение благодаря матрице IPS, которая обеспечивает широкие углы обзора и реалистичную цветопередачу. Частота обновления 60 Гц позволяет комфортно работать с большинством приложений и мультимедийных файлов. Основой производительности этого устройства является процессор AMD Ryzen 5 с тактовой частотой 2,1 ГГц и шестью ядрами, который позволяет быстро справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. В сочетании с 16 Гб оперативной памяти DDR4, ноутбук Chuwi обеспечивает плавную и стабильную работу во всех условиях и быструю обработку любых задач. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель объемом 512 Гб, который обеспечивает быстрый доступ к файлам и приложениям, а также значительно ускоряет загрузку операционной системы. Этот ноутбук Chuwi идеально подойдет как для деловой работы, так и для развлечений, предлагая пользователю баланс между производительностью, функциональностью и ценой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Chuwi Corebook Plus 16" IPS Ryzen 5 5500U 16Gb, 512Gb SSD Win11 серый (6935768762652) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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