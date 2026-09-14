Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-58X5 15.6" FHDI5 13420H 8Gb 512Gb SSD Silver (NX.D5JEM.001)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-72P-58X5 15.6" FHDI5 13420H 8Gb 512Gb SSD Silver (NX.D5JEM.001)
Этот ноутбук Acer объединяет в себе практичность и производительность. Широкий 15,6-дюймовый экран с четким разрешением 1920x1080 отлично подходит для фильмов, работы с документами и просмотра фото — картинка выглядит ярко и насыщенно. Корпус из пластика делает устройство легким и удобным для ежедневных поездок и перемещений. Мощный процессор Intel Core i5 и 8 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 обеспечивают плавную работу офисных программ, учебных приложений и многозадачности. Ёмкое SSD хранилище на 512 Гб позволяет хранить необходимые документы, файлы и не задумываться о свободном месте. Наличие современного USB Type-C расширяет вариант подключения гаджетов и аксессуаров. Этот ноутбук подойдет тем, кто ценит скорость работы и комфорт на каждый день. Лаконичная комплектация — без установленной ОС — даёт гибкость для самостоятельного выбора программного обеспечения.
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