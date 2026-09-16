Ноутбук Chuwi CoreBook Air Plus 16" Ryzen 5 6600H 16Gb/512SSDGb AMD Radeon/Win11Pro Indigo Blue (CWI654-561N5N1HDMXX)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Chuwi CoreBook Air Plus 16" Ryzen 5 6600H 16Gb/512SSDGb AMD Radeon/Win11Pro Indigo Blue (CWI654-561N5N1HDMXX)
CHUWI предлагает мощный и при этом удивительно лёгкий ноутбук — всего 1,35 кг! Диагональ экрана 16 дюймов и широкое разрешение 1920x1200 на IPS-матрице делают работу и просмотр фильмов максимально приятными. Производительный процессор AMD Ryzen 5 и 16 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5 обеспечивают плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. Вместительный SSD на 512 Гб даёт много места для хранения данных и ускоряет запуск приложений. Современный Bluetooth 5.2 удобно подключит беспроводные устройства. Подсветка клавиатуры поможет комфортно работать в любое время суток. Ноутбук поставляется с Windows 11 Pro — готов к работе сразу из коробки.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Chuwi CoreBook Air Plus 16" Ryzen 5 6600H 16Gb/512SSDGb AMD Radeon/Win11Pro Indigo Blue (CWI654-561N5N1HDMXX)