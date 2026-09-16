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Ноутбук Chuwi CoreBook Air Plus 16" Ryzen 5 6600H 16Gb/512SSDGb AMD Radeon/Win11Pro Indigo Blue (CWI654-561N5N1HDMXX) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Chuwi CoreBook Air Plus 16" Ryzen 5 6600H 16Gb/512SSDGb AMD Radeon/Win11Pro Indigo Blue (CWI654-561N5N1HDMXX)

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Ноутбук Chuwi CoreBook Air Plus 16&quot; Ryzen 5 6600H 16Gb/512SSDGb AMD Radeon/Win11Pro Indigo Blue (CWI654-561N5N1HDMXX) - фото 1
Ноутбук Chuwi CoreBook Air Plus 16&quot; Ryzen 5 6600H 16Gb/512SSDGb AMD Radeon/Win11Pro Indigo Blue (CWI654-561N5N1HDMXX) - фото 2
Ноутбук Chuwi CoreBook Air Plus 16&quot; Ryzen 5 6600H 16Gb/512SSDGb AMD Radeon/Win11Pro Indigo Blue (CWI654-561N5N1HDMXX) - фото 3
Ноутбук Chuwi CoreBook Air Plus 16&quot; Ryzen 5 6600H 16Gb/512SSDGb AMD Radeon/Win11Pro Indigo Blue (CWI654-561N5N1HDMXX) - фото 4
Ноутбук Chuwi CoreBook Air Plus 16&quot; Ryzen 5 6600H 16Gb/512SSDGb AMD Radeon/Win11Pro Indigo Blue (CWI654-561N5N1HDMXX) - фото 5
Ноутбук Chuwi CoreBook Air Plus 16&quot; Ryzen 5 6600H 16Gb/512SSDGb AMD Radeon/Win11Pro Indigo Blue (CWI654-561N5N1HDMXX) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Chuwi CoreBook Air Plus
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Chuwi CoreBook Air Plus 16&quot; Ryzen 5 6600H 16Gb/512SSDGb AMD Radeon/Win11Pro Indigo Blue (CWI654-561N5N1HDMXX) - фото 1
  • Ноутбук Chuwi CoreBook Air Plus 16&quot; Ryzen 5 6600H 16Gb/512SSDGb AMD Radeon/Win11Pro Indigo Blue (CWI654-561N5N1HDMXX) - фото 2
  • Ноутбук Chuwi CoreBook Air Plus 16&quot; Ryzen 5 6600H 16Gb/512SSDGb AMD Radeon/Win11Pro Indigo Blue (CWI654-561N5N1HDMXX) - фото 3
  • Ноутбук Chuwi CoreBook Air Plus 16&quot; Ryzen 5 6600H 16Gb/512SSDGb AMD Radeon/Win11Pro Indigo Blue (CWI654-561N5N1HDMXX) - фото 4
  • Ноутбук Chuwi CoreBook Air Plus 16&quot; Ryzen 5 6600H 16Gb/512SSDGb AMD Radeon/Win11Pro Indigo Blue (CWI654-561N5N1HDMXX) - фото 5
  • Ноутбук Chuwi CoreBook Air Plus 16&quot; Ryzen 5 6600H 16Gb/512SSDGb AMD Radeon/Win11Pro Indigo Blue (CWI654-561N5N1HDMXX) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736052
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Характеристики

Бренд
Chuwi
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi CoreBook Air Plus
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
6600H
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х6х1
Вес, кг.
1.35

Описание товара Ноутбук Chuwi CoreBook Air Plus 16" Ryzen 5 6600H 16Gb/512SSDGb AMD Radeon/Win11Pro Indigo Blue (CWI654-561N5N1HDMXX)

CHUWI предлагает мощный и при этом удивительно лёгкий ноутбук — всего 1,35 кг! Диагональ экрана 16 дюймов и широкое разрешение 1920x1200 на IPS-матрице делают работу и просмотр фильмов максимально приятными. Производительный процессор AMD Ryzen 5 и 16 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5 обеспечивают плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. Вместительный SSD на 512 Гб даёт много места для хранения данных и ускоряет запуск приложений. Современный Bluetooth 5.2 удобно подключит беспроводные устройства. Подсветка клавиатуры поможет комфортно работать в любое время суток. Ноутбук поставляется с Windows 11 Pro — готов к работе сразу из коробки.

Отзывы о товаре Ноутбук Chuwi CoreBook Air Plus 16" Ryzen 5 6600H 16Gb/512SSDGb AMD Radeon/Win11Pro Indigo Blue (CWI654-561N5N1HDMXX)




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Характеристики
Бренд
Chuwi
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi CoreBook Air Plus
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
6600H
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
CHUWI предлагает мощный и при этом удивительно лёгкий ноутбук — всего 1,35 кг! Диагональ экрана 16 дюймов и широкое разрешение 1920x1200 на IPS-матрице делают работу и просмотр фильмов максимально приятными. Производительный процессор AMD Ryzen 5 и 16 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5 обеспечивают плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. Вместительный SSD на 512 Гб даёт много места для хранения данных и ускоряет запуск приложений. Современный Bluetooth 5.2 удобно подключит беспроводные устройства. Подсветка клавиатуры поможет комфортно работать в любое время суток. Ноутбук поставляется с Windows 11 Pro — готов к работе сразу из коробки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Chuwi CoreBook Air Plus 16" Ryzen 5 6600H 16Gb/512SSDGb AMD Radeon/Win11Pro Indigo Blue (CWI654-561N5N1HDMXX) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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