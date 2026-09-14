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Ноутбук HP ProBook 445 G9 14" R5-5625 /8GB /512GB SSD/ WIN11Home ENG SILVER (6A212EA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP ProBook 445 G9 14" R5-5625 /8GB /512GB SSD/ WIN11Home ENG SILVER (6A212EA)

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Ноутбук HP ProBook 445 G9 14&quot; R5-5625 /8GB /512GB SSD/ WIN11Home ENG SILVER (6A212EA) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 445 G9 14&quot; R5-5625 /8GB /512GB SSD/ WIN11Home ENG SILVER (6A212EA) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 445 G9 14&quot; R5-5625 /8GB /512GB SSD/ WIN11Home ENG SILVER (6A212EA) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 445 G9 14&quot; R5-5625 /8GB /512GB SSD/ WIN11Home ENG SILVER (6A212EA) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 445 G9 14&quot; R5-5625 /8GB /512GB SSD/ WIN11Home ENG SILVER (6A212EA) - фото 5
Ноутбук HP ProBook 445 G9 14&quot; R5-5625 /8GB /512GB SSD/ WIN11Home ENG SILVER (6A212EA) - фото 6
Ноутбук HP ProBook 445 G9 14&quot; R5-5625 /8GB /512GB SSD/ WIN11Home ENG SILVER (6A212EA) - фото 7
Ноутбук HP ProBook 445 G9 14&quot; R5-5625 /8GB /512GB SSD/ WIN11Home ENG SILVER (6A212EA) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 445
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 445 G9 14&quot; R5-5625 /8GB /512GB SSD/ WIN11Home ENG SILVER (6A212EA) - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 445 G9 14&quot; R5-5625 /8GB /512GB SSD/ WIN11Home ENG SILVER (6A212EA) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 445 G9 14&quot; R5-5625 /8GB /512GB SSD/ WIN11Home ENG SILVER (6A212EA) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 445 G9 14&quot; R5-5625 /8GB /512GB SSD/ WIN11Home ENG SILVER (6A212EA) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 445 G9 14&quot; R5-5625 /8GB /512GB SSD/ WIN11Home ENG SILVER (6A212EA) - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 445 G9 14&quot; R5-5625 /8GB /512GB SSD/ WIN11Home ENG SILVER (6A212EA) - фото 6
  • Ноутбук HP ProBook 445 G9 14&quot; R5-5625 /8GB /512GB SSD/ WIN11Home ENG SILVER (6A212EA) - фото 7
  • Ноутбук HP ProBook 445 G9 14&quot; R5-5625 /8GB /512GB SSD/ WIN11Home ENG SILVER (6A212EA) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 230 руб. 
Начислим 788 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736062
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук HP ProBook 445 G9 14" R5-5625 /8GB /512GB SSD/ WIN11Home ENG SILVER (6A212EA)
49 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ProBook 445
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
5625U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Втч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук HP ProBook 445 G9 14" R5-5625 /8GB /512GB SSD/ WIN11Home ENG SILVER (6A212EA)

Стильный серебристый ноутбук HP весит всего 1,38 кг — он легко поместится в рюкзаке или сумке и не добавит тяжести в дороге. Яркий 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 порадует чётким изображением и комфортным просмотром видео, работой с документами и графикой. Процессор AMD Ryzen 5 с 6 ядрами и частотой 2,3 ГГц обеспечивает достойную производительность для многозадачности – работать, учиться и отдыхать можно без подтормаживаний. Объём оперативной памяти 8 ГБ подойдёт для запуска нескольких приложений одновременно. Встроенный сканер отпечатка пальца делает вход быстрым и защищает ваши данные. Операционная система Windows 11 Home уже установлена — можно сразу приступать к работе.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 445 G9 14" R5-5625 /8GB /512GB SSD/ WIN11Home ENG SILVER (6A212EA)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ProBook 445
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
5625U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Втч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный серебристый ноутбук HP весит всего 1,38 кг — он легко поместится в рюкзаке или сумке и не добавит тяжести в дороге. Яркий 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 порадует чётким изображением и комфортным просмотром видео, работой с документами и графикой. Процессор AMD Ryzen 5 с 6 ядрами и частотой 2,3 ГГц обеспечивает достойную производительность для многозадачности – работать, учиться и отдыхать можно без подтормаживаний. Объём оперативной памяти 8 ГБ подойдёт для запуска нескольких приложений одновременно. Встроенный сканер отпечатка пальца делает вход быстрым и защищает ваши данные. Операционная система Windows 11 Home уже установлена — можно сразу приступать к работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ProBook 445 G9 14" R5-5625 /8GB /512GB SSD/ WIN11Home ENG SILVER (6A212EA) - стоимость товара 49230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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