Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i3-1315U/8Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXB)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i3-1315U/8Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXB)
Для кого и под какие задачи
HONOR MagicBook X 14 спроектирован для повседневной работы с документами, веб-серфинга и учебы. Компактный ультрабук с процессором Intel Core i3 13-го поколения отлично справляется с офисными программами, браузером и легкой многозадачностью. Модель подойдет студентам, офисным работникам и всем, кто ищет легкий ноутбук для работы с текстами, таблицами и презентациями.
Процессор, видеокарта и производительность
Двухъядерный процессор Intel Core i3-1315U с поддержкой 4 потоков обеспечивает достаточную производительность для работы в офисных приложениях и браузере. Встроенная графика Intel UHD позволяет комфортно работать с интерфейсом системы и воспроизводить видео, но не предназначена для требовательных игр или профессиональной графики. Связка процессора и 8 ГБ оперативной памяти позволяет держать открытыми несколько программ одновременно без заметных замедлений.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и широкие углы обзора. Частота обновления 60 Гц стандартна для офисного ноутбука, а матовое покрытие матрицы минимизирует блики при работе в помещении с ярким освещением. IPS-матрица передает естественные цвета, что важно при работе с текстами и таблицами в течение длительного времени.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в большинстве офисных программ и браузере. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает моментальную загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов. Конфигурация памяти оптимальна для повседневного использования.
Корпус, охлаждение и автономность
Тонкий металлический корпус серого цвета выглядит стильно и обеспечивает надежную защиту компонентов. Малый вес и компактные размеры делают ноутбук удобным для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке. Система охлаждения эффективно справляется с тепловыделением энергоэффективного процессора, работая тихо в большинстве сценариев использования. Автономность достаточна для полного рабочего дня при умеренной нагрузке.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB Type-A и Type-C для подключения периферии, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура с подсветкой повышает удобство работы в условиях слабого освещения. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет самостоятельно установить предпочитаемую ОС.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что ноутбук не подходит для ресурсоемких задач вроде обработки видео или современных игр. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует самостоятельной установки и настройки ПО. Рекомендуется тем, кто ценит мобильность и ищет надежный инструмент для работы с документами, почтой и интернет-серфинга. Если планируется работа с графикой или видеомонтажом, стоит рассмотреть модели с более производительными процессорами и дискретной графикой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Для офиса, Серый, Intel Core i3, Для программирования, Легкие, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 42 570 руб.10643 руб. в СплитНоутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SS...
-
В наличииЦена 42 740 руб.10685 руб. в СплитLenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 [82XQ01C9PS] Arctic Grey 15.6" {FHD...
-
В наличииЦена 42 890 руб.10723 руб. в СплитНоутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon ...
-
В наличииЦена 42 970 руб.10743 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6" IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512G...
-
В наличииЦена 43 130 руб.10783 руб. в СплитНоутбук Rikor ARZ 103.1 15,6" FHD IPS 300N R5-5560U 16Gb 512G...
-
В наличииЦена 43 760 руб.10940 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K16SFA 16" IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512Gb S...
-
В наличииЦена 43 760 руб.10940 руб. в СплитНоутбук HP 250R G10 15.6" FHD Core 3 100U/8Gb/SSD512Gb dk.silver...
-
В наличииЦена 43 860 руб.10965 руб. в СплитНоутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/...
-
В наличииЦена 44 160 руб.11040 руб. в СплитНоутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16" ...
-
В наличииЦена 44 470 руб.11118 руб. в СплитНоутбук Rikor Neuro 5 15 OM-05 15.6" IPS Core i5-1235U 16Gb/512G...
-
В наличииЦена 44 550 руб.11138 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb...
-
В наличииЦена 44 950 руб.11238 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K16SAA 16" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb S...
Для кого и под какие задачи
HONOR MagicBook X 14 спроектирован для повседневной работы с документами, веб-серфинга и учебы. Компактный ультрабук с процессором Intel Core i3 13-го поколения отлично справляется с офисными программами, браузером и легкой многозадачностью. Модель подойдет студентам, офисным работникам и всем, кто ищет легкий ноутбук для работы с текстами, таблицами и презентациями.
Процессор, видеокарта и производительность
Двухъядерный процессор Intel Core i3-1315U с поддержкой 4 потоков обеспечивает достаточную производительность для работы в офисных приложениях и браузере. Встроенная графика Intel UHD позволяет комфортно работать с интерфейсом системы и воспроизводить видео, но не предназначена для требовательных игр или профессиональной графики. Связка процессора и 8 ГБ оперативной памяти позволяет держать открытыми несколько программ одновременно без заметных замедлений.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и широкие углы обзора. Частота обновления 60 Гц стандартна для офисного ноутбука, а матовое покрытие матрицы минимизирует блики при работе в помещении с ярким освещением. IPS-матрица передает естественные цвета, что важно при работе с текстами и таблицами в течение длительного времени.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в большинстве офисных программ и браузере. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает моментальную загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов. Конфигурация памяти оптимальна для повседневного использования.
Корпус, охлаждение и автономность
Тонкий металлический корпус серого цвета выглядит стильно и обеспечивает надежную защиту компонентов. Малый вес и компактные размеры делают ноутбук удобным для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке. Система охлаждения эффективно справляется с тепловыделением энергоэффективного процессора, работая тихо в большинстве сценариев использования. Автономность достаточна для полного рабочего дня при умеренной нагрузке.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB Type-A и Type-C для подключения периферии, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура с подсветкой повышает удобство работы в условиях слабого освещения. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет самостоятельно установить предпочитаемую ОС.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что ноутбук не подходит для ресурсоемких задач вроде обработки видео или современных игр. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует самостоятельной установки и настройки ПО. Рекомендуется тем, кто ценит мобильность и ищет надежный инструмент для работы с документами, почтой и интернет-серфинга. Если планируется работа с графикой или видеомонтажом, стоит рассмотреть модели с более производительными процессорами и дискретной графикой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Для офиса, Серый, Intel Core i3, Для программирования, Легкие, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Intel Core i3-1315U/8Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Grey (5301ALXB)