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Lambert - All This Time (0602448267542) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lambert - All This Time (0602448267542) виниловая пластинка

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Lambert - All This Time (0602448267542) виниловая пластинка - фото 1
Lambert - All This Time (0602448267542) виниловая пластинка - фото 2
Lambert - All This Time (0602448267542) виниловая пластинка - фото 3
Lambert - All This Time (0602448267542) виниловая пластинка - фото 4
Lambert - All This Time (0602448267542) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lambert
Альбом (сингл)
All This Time
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lambert - All This Time (0602448267542) виниловая пластинка - фото 1
  • Lambert - All This Time (0602448267542) виниловая пластинка - фото 2
  • Lambert - All This Time (0602448267542) виниловая пластинка - фото 3
  • Lambert - All This Time (0602448267542) виниловая пластинка - фото 4
  • Lambert - All This Time (0602448267542) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643005
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Lambert - All This Time (0602448267542) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448267542]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lambert
Альбом (сингл)
All This Time
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bummel, All This Time, Follow, Stolper Jim, Lucamballard, Pants, Loud, Cry Me A River, Positive Lambration, Vastness
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lambert - All This Time (0602448267542) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Bummel, All This Time, Follow, Stolper Jim, Lucamballard, Pants, Loud, Cry Me A River, Positive Lambration, Vastness

Отзывы о товаре Lambert - All This Time (0602448267542) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448267542]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lambert
Альбом (сингл)
All This Time
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bummel, All This Time, Follow, Stolper Jim, Lucamballard, Pants, Loud, Cry Me A River, Positive Lambration, Vastness
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Bummel, All This Time, Follow, Stolper Jim, Lucamballard, Pants, Loud, Cry Me A River, Positive Lambration, Vastness
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lambert - All This Time (0602448267542) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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