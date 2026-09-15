Top.Mail.Ru
Dinah Washington - Great Women Of Song (0602455885418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Dinah Washington - Great Women Of Song (0602455885418) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Dinah Washington - Great Women Of Song (0602455885418) виниловая пластинка - фото 1
Dinah Washington - Great Women Of Song (0602455885418) виниловая пластинка - фото 2
Dinah Washington - Great Women Of Song (0602455885418) виниловая пластинка - фото 3
Dinah Washington - Great Women Of Song (0602455885418) виниловая пластинка - фото 4
Dinah Washington - Great Women Of Song (0602455885418) виниловая пластинка - фото 5
Dinah Washington - Great Women Of Song (0602455885418) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dinah Washington
Альбом (сингл)
Great Women Of Song
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dinah Washington - Great Women Of Song (0602455885418) виниловая пластинка - фото 1
  • Dinah Washington - Great Women Of Song (0602455885418) виниловая пластинка - фото 2
  • Dinah Washington - Great Women Of Song (0602455885418) виниловая пластинка - фото 3
  • Dinah Washington - Great Women Of Song (0602455885418) виниловая пластинка - фото 4
  • Dinah Washington - Great Women Of Song (0602455885418) виниловая пластинка - фото 5
  • Dinah Washington - Great Women Of Song (0602455885418) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642978
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dinah Washington - Great Women Of Song (0602455885418) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455885418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dinah Washington
Альбом (сингл)
Great Women Of Song
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dinah Washington - Great Women Of Song (0602455885418) виниловая пластинка

Погрузитесь в незабываемую атмосферу великого джаза с виниловой пластинкой Dinah Washington / Great Women Of Song (1LP). Этот альбом представляет собой сокровищницу непреходящей музыкальной красоты, воплощенной в потрясающих вокальных исполнениях и бесподобных аранжировках. Он приглашает вас в мир элегантной роскоши звука винила и неповторимого шарма джазовых стандартов.

Отзывы о товаре Dinah Washington - Great Women Of Song (0602455885418) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455885418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dinah Washington
Альбом (сингл)
Great Women Of Song
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Погрузитесь в незабываемую атмосферу великого джаза с виниловой пластинкой Dinah Washington / Great Women Of Song (1LP). Этот альбом представляет собой сокровищницу непреходящей музыкальной красоты, воплощенной в потрясающих вокальных исполнениях и бесподобных аранжировках. Он приглашает вас в мир элегантной роскоши звука винила и неповторимого шарма джазовых стандартов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dinah Washington - Great Women Of Song (0602455885418) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3210 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...