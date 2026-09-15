The Rolling Stones - Hackney Diamonds (0602455464552) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара The Rolling Stones - Hackney Diamonds (0602455464552) виниловая пластинка
После монументального 18-летнего ожидания с момента выхода последнего оригинального материала легендарные пионеры рока The Rolling Stones триумфально возвращаются со своим новым альбомом "Hackney Diamonds". 12-трековый великий опус был создан в известных студиях, разбросанных по всему миру, в том числе в знаменитых Henson Recording Studios в Лос-Анджелесе и Metropolis Studios в Лондоне. Хотя со времени выхода их шедевра «A Bigger Bang» 2005 года прошло уже почти два десятилетия, «Стоунз» далеко не бездействуют, очаровывая миллионы своими захватывающими живыми выступлениями и покоряя рекорды кассовых сборов глобальными аншлаговыми турами. Их Blue & Lonesome, получившие премию Грэмми в 2016 году, продемонстрировали свое вечное умение заново изобрести жанр блюза, породивший их культовое звучание, подтвердив свою непреходящую актуальность в музыкальном мире. Отмечая это масштабное возвращение, «Hackney Diamonds» олицетворяет сотрудничество гигантов, объединивших грозное трио — Мика Джаггера, Кита Ричардса и Ронни Вуда — с признанным продюсером года GRAMMY® 2021 года Эндрю Уоттом. Уотт, в частности, сотрудничал с такими выдающимися именами, как Post Malone, Игги Поп и Элтон Джон, обещая слияние гениальности поколений в этом долгожданном альбоме.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSantana - Supernatural (coloured) (0198028292313) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитAvenged Sevenfold, The Stage (0602557109788) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитThe Beastie Boys - Solid Gold Hits (0094634466714) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитOh Wonder - 22 Make (0602438343478) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - Like An Old Fashioned Waltz (0805520240086) винило...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - The North Star Grassman And The Ravens (0805520240...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - Sandy (0805520240079) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитDef Leppard - Songs From The Sparkle Lounge (0602508180064) вини...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитRichard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитIvano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) вини...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJames Blunt - Back To Bedlam: The Demos (coloured) (502173252970...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитEd Sheeran - (Play) (coloured) (5021732758248) виниловая пластин...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре The Rolling Stones - Hackney Diamonds (0602455464552) виниловая пластинка