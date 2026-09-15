Top.Mail.Ru
Katy Perry - Prism (0602455734600) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Katy Perry - Prism (0602455734600) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Katy Perry - Prism (0602455734600) виниловая пластинка - фото 1
Katy Perry - Prism (0602455734600) виниловая пластинка - фото 2
Katy Perry - Prism (0602455734600) виниловая пластинка - фото 3
Katy Perry - Prism (0602455734600) виниловая пластинка - фото 4
Katy Perry - Prism (0602455734600) виниловая пластинка - фото 5
Katy Perry - Prism (0602455734600) виниловая пластинка - фото 6
Katy Perry - Prism (0602455734600) виниловая пластинка - фото 7
Katy Perry - Prism (0602455734600) виниловая пластинка - фото 8
Katy Perry - Prism (0602455734600) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Katy Perry
Альбом (сингл)
Prism
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Katy Perry - Prism (0602455734600) виниловая пластинка - фото 1
  • Katy Perry - Prism (0602455734600) виниловая пластинка - фото 2
  • Katy Perry - Prism (0602455734600) виниловая пластинка - фото 3
  • Katy Perry - Prism (0602455734600) виниловая пластинка - фото 4
  • Katy Perry - Prism (0602455734600) виниловая пластинка - фото 5
  • Katy Perry - Prism (0602455734600) виниловая пластинка - фото 6
  • Katy Perry - Prism (0602455734600) виниловая пластинка - фото 7
  • Katy Perry - Prism (0602455734600) виниловая пластинка - фото 8
  • Katy Perry - Prism (0602455734600) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642949
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Katy Perry - Prism (0602455734600) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455734600]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Katy Perry
Альбом (сингл)
Prism
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Roar, Legendary Lovers, Birthday, Walking On Air, Unconditionally, Dark Horse, This Is How We Do, International Smile, Ghost, Love Me, This Moment, Double Rainbow, By The Grace Of God
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Katy Perry - Prism (0602455734600) виниловая пластинка

Katy Perry: Prism (10th Anniversary Vinyl Edition). Юбилейное переиздание на виниле альбома американской певицы Кэти Перри "Prism" 2013 года. "Prism" - четвертый студийный альбом певицы из Санта-Барбары. Джеймс Рид из Boston Globe считает, что Перри "всегда казалась поп-звездой, которая точно знает, что она делает лучше всего", и назвал альбом "возмутительно веселым".

Отзывы о товаре Katy Perry - Prism (0602455734600) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455734600]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Katy Perry
Альбом (сингл)
Prism
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Roar, Legendary Lovers, Birthday, Walking On Air, Unconditionally, Dark Horse, This Is How We Do, International Smile, Ghost, Love Me, This Moment, Double Rainbow, By The Grace Of God
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Katy Perry: Prism (10th Anniversary Vinyl Edition). Юбилейное переиздание на виниле альбома американской певицы Кэти Перри "Prism" 2013 года. "Prism" - четвертый студийный альбом певицы из Санта-Барбары. Джеймс Рид из Boston Globe считает, что Перри "всегда казалась поп-звездой, которая точно знает, что она делает лучше всего", и назвал альбом "возмутительно веселым".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Katy Perry - Prism (0602455734600) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...