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PJ Harvey - Uh Huh Her (0602507253189) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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PJ Harvey - Uh Huh Her (0602507253189) виниловая пластинка

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PJ Harvey - Uh Huh Her (0602507253189) виниловая пластинка - фото 1
PJ Harvey - Uh Huh Her (0602507253189) виниловая пластинка - фото 2
PJ Harvey - Uh Huh Her (0602507253189) виниловая пластинка - фото 3
PJ Harvey - Uh Huh Her (0602507253189) виниловая пластинка - фото 4
PJ Harvey - Uh Huh Her (0602507253189) виниловая пластинка - фото 5
PJ Harvey - Uh Huh Her (0602507253189) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
PJ Harvey
Альбом (сингл)
Uh Huh Her
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • PJ Harvey - Uh Huh Her (0602507253189) виниловая пластинка - фото 1
  • PJ Harvey - Uh Huh Her (0602507253189) виниловая пластинка - фото 2
  • PJ Harvey - Uh Huh Her (0602507253189) виниловая пластинка - фото 3
  • PJ Harvey - Uh Huh Her (0602507253189) виниловая пластинка - фото 4
  • PJ Harvey - Uh Huh Her (0602507253189) виниловая пластинка - фото 5
  • PJ Harvey - Uh Huh Her (0602507253189) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642921
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602507253189]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
PJ Harvey
Альбом (сингл)
Uh Huh Her
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара PJ Harvey - Uh Huh Her (0602507253189) виниловая пластинка

Uh Huh Her - переиздание студийного альбома исполнительницы Пи Джей Харви, изначально выпущенного в 2004 году. Релиз представлен на черном виниле. Пи Джей Харви (полное имя: Полли Джин Харви) - британский музыкант, автор-исполнитель, писательница, поэтесса и композитор. PJ Harvey также является названием её музыкального коллектива. В первую очередь известная как вокалистка и гитаристка, она также владеет многими другими музыкальными инструментами. Харви начала свою карьеру в 1988 году, когда присоединилась к местной группе Automatic Dlamini в качестве вокалистки, гитаристки и саксофонистки. Лидер группы, Джон Пэриш, надолго станет её творческим соратником. В 1991 году она сформировала трио PJ Harvey и впоследствии начала свою профессиональную карьеру. Трио выпустило два студийных альбома: Dry (1992) и Rid of Me (1993), после чего распалось, а Харви продолжила, как сольный артист. С 1995 года она выпустила ещё девять студийных альбомов с участием разных музыкантов, включая Джона Пэриша, бывшего товарища по группе Роба Эллиса, а также Мика Харви и Эрика Дрю Фельдмана, и много работала с продюсером Марком Эллисом. Харви была награждена Mercury Prize в 2001 и 2011 годах за альбомы Stories from the City, Stories from the Sea (2000) и Let England Shake (2011) соответственно. Харви - единственный артист, который был награждён данным призом дважды. Также её восемь раз номинировали на премию BRIT Awards, семь раз на премию Грэмми и 2 раза на Mercury Prize (не считая выигранных номинаций). Журнал Rolling Stone в 1992 году наградил её званием Лучший новый артист и Лучший автор-исполнитель, а в 1995 году Артист года, и включил Rid of Me, To Bring You My Love (1995) и Stories from the City, Stories from the Sea в список 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone. В 2011 году она была награждена на NME Awards За выдающийся вклад в музыку. В июне 2013 года она стала кавалером Ордена Британской империи за музыкальные заслуги.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602507253189]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
PJ Harvey
Альбом (сингл)
Uh Huh Her
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Uh Huh Her - переиздание студийного альбома исполнительницы Пи Джей Харви, изначально выпущенного в 2004 году. Релиз представлен на черном виниле. Пи Джей Харви (полное имя: Полли Джин Харви) - британский музыкант, автор-исполнитель, писательница, поэтесса и композитор. PJ Harvey также является названием её музыкального коллектива. В первую очередь известная как вокалистка и гитаристка, она также владеет многими другими музыкальными инструментами. Харви начала свою карьеру в 1988 году, когда присоединилась к местной группе Automatic Dlamini в качестве вокалистки, гитаристки и саксофонистки. Лидер группы, Джон Пэриш, надолго станет её творческим соратником. В 1991 году она сформировала трио PJ Harvey и впоследствии начала свою профессиональную карьеру. Трио выпустило два студийных альбома: Dry (1992) и Rid of Me (1993), после чего распалось, а Харви продолжила, как сольный артист. С 1995 года она выпустила ещё девять студийных альбомов с участием разных музыкантов, включая Джона Пэриша, бывшего товарища по группе Роба Эллиса, а также Мика Харви и Эрика Дрю Фельдмана, и много работала с продюсером Марком Эллисом. Харви была награждена Mercury Prize в 2001 и 2011 годах за альбомы Stories from the City, Stories from the Sea (2000) и Let England Shake (2011) соответственно. Харви - единственный артист, который был награждён данным призом дважды. Также её восемь раз номинировали на премию BRIT Awards, семь раз на премию Грэмми и 2 раза на Mercury Prize (не считая выигранных номинаций). Журнал Rolling Stone в 1992 году наградил её званием Лучший новый артист и Лучший автор-исполнитель, а в 1995 году Артист года, и включил Rid of Me, To Bring You My Love (1995) и Stories from the City, Stories from the Sea в список 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone. В 2011 году она была награждена на NME Awards За выдающийся вклад в музыку. В июне 2013 года она стала кавалером Ордена Британской империи за музыкальные заслуги.
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