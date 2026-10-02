PJ Harvey - Uh Huh Her (0602507253189) виниловая пластинка
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Описание товара PJ Harvey - Uh Huh Her (0602507253189) виниловая пластинка
Uh Huh Her - переиздание студийного альбома исполнительницы Пи Джей Харви, изначально выпущенного в 2004 году. Релиз представлен на черном виниле. Пи Джей Харви (полное имя: Полли Джин Харви) - британский музыкант, автор-исполнитель, писательница, поэтесса и композитор. PJ Harvey также является названием её музыкального коллектива. В первую очередь известная как вокалистка и гитаристка, она также владеет многими другими музыкальными инструментами. Харви начала свою карьеру в 1988 году, когда присоединилась к местной группе Automatic Dlamini в качестве вокалистки, гитаристки и саксофонистки. Лидер группы, Джон Пэриш, надолго станет её творческим соратником. В 1991 году она сформировала трио PJ Harvey и впоследствии начала свою профессиональную карьеру. Трио выпустило два студийных альбома: Dry (1992) и Rid of Me (1993), после чего распалось, а Харви продолжила, как сольный артист. С 1995 года она выпустила ещё девять студийных альбомов с участием разных музыкантов, включая Джона Пэриша, бывшего товарища по группе Роба Эллиса, а также Мика Харви и Эрика Дрю Фельдмана, и много работала с продюсером Марком Эллисом. Харви была награждена Mercury Prize в 2001 и 2011 годах за альбомы Stories from the City, Stories from the Sea (2000) и Let England Shake (2011) соответственно. Харви - единственный артист, который был награждён данным призом дважды. Также её восемь раз номинировали на премию BRIT Awards, семь раз на премию Грэмми и 2 раза на Mercury Prize (не считая выигранных номинаций). Журнал Rolling Stone в 1992 году наградил её званием Лучший новый артист и Лучший автор-исполнитель, а в 1995 году Артист года, и включил Rid of Me, To Bring You My Love (1995) и Stories from the City, Stories from the Sea в список 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone. В 2011 году она была награждена на NME Awards За выдающийся вклад в музыку. В июне 2013 года она стала кавалером Ордена Британской империи за музыкальные заслуги.
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