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Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка

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Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка - фото 1
Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка - фото 2
Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка - фото 3
Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка - фото 4
Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка - фото 5
Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка - фото 6
Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка - фото 7
Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка - фото 8
Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка - фото 9
Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка - фото 10
Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка - фото 11
Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Passion
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка - фото 1
  • Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка - фото 2
  • Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка - фото 3
  • Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка - фото 4
  • Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка - фото 5
  • Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка - фото 6
  • Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка - фото 7
  • Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка - фото 8
  • Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка - фото 9
  • Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка - фото 10
  • Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка - фото 11
  • Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642888
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка
5 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0884108005477]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Passion
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The Feeling Begins, Gethsemane, Of These, Hope, Lazarus Raised, Of These, Hope - Reprise, In Doubt, A Different Drum, Zaar, Troubled, Open, Before Night Falls, With This Love, Sandstorm, Stigmata, Passion, With This Love - Choir, Wall Of Breath, The Promise Of Shadows, Disturbed, It Is Accomplished, Bread And Wine
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка

"Passion" - альбом Питера Гэбриэла, вышедший в 1989 году. Первоначально в альбом вошла музыка, написанная Гэбриэлом к кинофильму Мартина Скорсезе "Последнее искушение Христа", но впоследствии музыкант доработал материал и создал полноценный студийный альбом, восьмой в дискографии музыканта. "Passion" получил положительные отзывы в прессе и награжден премией "Грэмми" в номинации "Лучший альбом в жанре нью-эйдж". Питер Гэбриэл - британский музыкант. Начинал карьеру вокалистом, флейтистом и перкуссионистом британской прог-рок-группы Genesis, затем начал успешную сольную карьеру, был продюсером большого количества записей этно-исполнителей, известен своей гуманитарной деятельностью. В 2002 году альбом "Passion: Music for The Last Temptation Of Christ" Питера Гэбриэла с музыкой для фильма "Последнее искушение Христа" был включен в рейтинг 25 самых влиятельных эмбиент-альбомов всех времён (The 25 Most Influential Ambient Albums Of All Time).

Отзывы о товаре Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0884108005477]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Passion
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The Feeling Begins, Gethsemane, Of These, Hope, Lazarus Raised, Of These, Hope - Reprise, In Doubt, A Different Drum, Zaar, Troubled, Open, Before Night Falls, With This Love, Sandstorm, Stigmata, Passion, With This Love - Choir, Wall Of Breath, The Promise Of Shadows, Disturbed, It Is Accomplished, Bread And Wine
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Passion" - альбом Питера Гэбриэла, вышедший в 1989 году. Первоначально в альбом вошла музыка, написанная Гэбриэлом к кинофильму Мартина Скорсезе "Последнее искушение Христа", но впоследствии музыкант доработал материал и создал полноценный студийный альбом, восьмой в дискографии музыканта. "Passion" получил положительные отзывы в прессе и награжден премией "Грэмми" в номинации "Лучший альбом в жанре нью-эйдж". Питер Гэбриэл - британский музыкант. Начинал карьеру вокалистом, флейтистом и перкуссионистом британской прог-рок-группы Genesis, затем начал успешную сольную карьеру, был продюсером большого количества записей этно-исполнителей, известен своей гуманитарной деятельностью. В 2002 году альбом "Passion: Music for The Last Temptation Of Christ" Питера Гэбриэла с музыкой для фильма "Последнее искушение Христа" был включен в рейтинг 25 самых влиятельных эмбиент-альбомов всех времён (The 25 Most Influential Ambient Albums Of All Time).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5720 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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