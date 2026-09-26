Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Peter Gabriel - Passion (Half Speed) (0884108005477) виниловая пластинка
"Passion" - альбом Питера Гэбриэла, вышедший в 1989 году. Первоначально в альбом вошла музыка, написанная Гэбриэлом к кинофильму Мартина Скорсезе "Последнее искушение Христа", но впоследствии музыкант доработал материал и создал полноценный студийный альбом, восьмой в дискографии музыканта. "Passion" получил положительные отзывы в прессе и награжден премией "Грэмми" в номинации "Лучший альбом в жанре нью-эйдж". Питер Гэбриэл - британский музыкант. Начинал карьеру вокалистом, флейтистом и перкуссионистом британской прог-рок-группы Genesis, затем начал успешную сольную карьеру, был продюсером большого количества записей этно-исполнителей, известен своей гуманитарной деятельностью. В 2002 году альбом "Passion: Music for The Last Temptation Of Christ" Питера Гэбриэла с музыкой для фильма "Последнее искушение Христа" был включен в рейтинг 25 самых влиятельных эмбиент-альбомов всех времён (The 25 Most Influential Ambient Albums Of All Time).
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