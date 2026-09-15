0602508180033, Def Leppard, X виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 642876
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 0602508180033, Def Leppard, X виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Now, Unbelievable, Youre So Beautiful, Everyday, Long Long Way To Go, Four Letter Word, Torn To Shreds, Love Dont Lie, Gravity, Cry, Girl Like You, Let Me Be The One, Scar
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSantana - Supernatural (coloured) (0198028292313) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитAvenged Sevenfold, The Stage (0602557109788) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитThe Beastie Boys - Solid Gold Hits (0094634466714) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитOh Wonder - 22 Make (0602438343478) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - Like An Old Fashioned Waltz (0805520240086) винило...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - The North Star Grassman And The Ravens (0805520240...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSandy Denny - Sandy (0805520240079) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитDef Leppard - Songs From The Sparkle Lounge (0602508180064) вини...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитRichard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитIvano Fossati - Good-Bye Indiana (coloured) (5021732577481) вини...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJames Blunt - Back To Bedlam: The Demos (coloured) (502173252970...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитEd Sheeran - (Play) (coloured) (5021732758248) виниловая пластин...
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Now, Unbelievable, Youre So Beautiful, Everyday, Long Long Way To Go, Four Letter Word, Torn To Shreds, Love Dont Lie, Gravity, Cry, Girl Like You, Let Me Be The One, Scar
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
0602508180033, Def Leppard, X виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре 0602508180033, Def Leppard, X виниловая пластинка