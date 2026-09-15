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Abbey Lincoln - Over The Years (0602455912466) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Abbey Lincoln - Over The Years (0602455912466) виниловая пластинка

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Abbey Lincoln - Over The Years (0602455912466) виниловая пластинка - фото 1
Abbey Lincoln - Over The Years (0602455912466) виниловая пластинка - фото 2
Abbey Lincoln - Over The Years (0602455912466) виниловая пластинка - фото 3
Abbey Lincoln - Over The Years (0602455912466) виниловая пластинка - фото 4
Abbey Lincoln - Over The Years (0602455912466) виниловая пластинка - фото 5
Abbey Lincoln - Over The Years (0602455912466) виниловая пластинка - фото 6
Abbey Lincoln - Over The Years (0602455912466) виниловая пластинка - фото 7
Abbey Lincoln - Over The Years (0602455912466) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Abbey Lincoln
Альбом (сингл)
Over The Years
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Abbey Lincoln - Over The Years (0602455912466) виниловая пластинка - фото 1
  • Abbey Lincoln - Over The Years (0602455912466) виниловая пластинка - фото 2
  • Abbey Lincoln - Over The Years (0602455912466) виниловая пластинка - фото 3
  • Abbey Lincoln - Over The Years (0602455912466) виниловая пластинка - фото 4
  • Abbey Lincoln - Over The Years (0602455912466) виниловая пластинка - фото 5
  • Abbey Lincoln - Over The Years (0602455912466) виниловая пластинка - фото 6
  • Abbey Lincoln - Over The Years (0602455912466) виниловая пластинка - фото 7
  • Abbey Lincoln - Over The Years (0602455912466) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642850
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Abbey Lincoln - Over The Years (0602455912466) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Abbey Lincoln
filter_none Товар входит в коллекцию Abbey Lincoln

Коллекция Abbey Lincoln


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455912466]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Abbey Lincoln
Альбом (сингл)
Over The Years
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Abbey Lincoln - Over The Years (0602455912466) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Abbey Lincoln / Over The Years (Black Vinyl) (2LP) - это незабываемое музыкальное путешествие во вселенную талантливой джазовой певицы Абби Линкольн. Если вы цените глубокий и проникновенный голос, а также качественный звук виниловых пластинок, то этот альбом станет незаменимым приобретением для вашей коллекции. В альбоме Abbey Lincoln / Over The Years собраны самые яркие и значимые композиции исполнительницы, персонально отобранные самой Абби. Ее музыкальные эксперименты, смелое использование голоса и великолепные тексты создают неповторимую атмосферу каждой песни. Вы сможете ощутить всю эмоциональную глубину и уникальность ее творчества, погрузившись в мир джазовой музыки. Черная виниловая пластинка подчеркивает элегантность и классическое звучание этого альбома, а также придает ему очарование. Великолепное качество записи и аутентичность звука воспроизведет каждую ноту и интонацию с особой точностью. Ваше прослушивание превратится в настоящий ритуал, окутанный теплом и мелодичностью. Купить виниловую пластинку Abbey Lincoln / Over The Years (Black Vinyl) (2LP) - это возможность погрузиться в прекрасный мир джазовой музыки, исполненной легендарной Абби Линкольн. Добавьте этот альбом в свою коллекцию и насладитесь уникальной атмосферой, которую дарует только винил.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Abbey Lincoln - Over The Years (0602455912466) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455912466]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Abbey Lincoln
Альбом (сингл)
Over The Years
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Abbey Lincoln / Over The Years (Black Vinyl) (2LP) - это незабываемое музыкальное путешествие во вселенную талантливой джазовой певицы Абби Линкольн. Если вы цените глубокий и проникновенный голос, а также качественный звук виниловых пластинок, то этот альбом станет незаменимым приобретением для вашей коллекции. В альбоме Abbey Lincoln / Over The Years собраны самые яркие и значимые композиции исполнительницы, персонально отобранные самой Абби. Ее музыкальные эксперименты, смелое использование голоса и великолепные тексты создают неповторимую атмосферу каждой песни. Вы сможете ощутить всю эмоциональную глубину и уникальность ее творчества, погрузившись в мир джазовой музыки. Черная виниловая пластинка подчеркивает элегантность и классическое звучание этого альбома, а также придает ему очарование. Великолепное качество записи и аутентичность звука воспроизведет каждую ноту и интонацию с особой точностью. Ваше прослушивание превратится в настоящий ритуал, окутанный теплом и мелодичностью. Купить виниловую пластинку Abbey Lincoln / Over The Years (Black Vinyl) (2LP) - это возможность погрузиться в прекрасный мир джазовой музыки, исполненной легендарной Абби Линкольн. Добавьте этот альбом в свою коллекцию и насладитесь уникальной атмосферой, которую дарует только винил.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Abbey Lincoln - Over The Years (0602455912466) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5920 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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