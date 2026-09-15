Abbey Lincoln - Over The Years (0602455912466) виниловая пластинка
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Коллекция Abbey Lincoln
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В наличииЦена 6 040 руб.1510 руб. в СплитAbbey Lincoln - Who Used To Dance (0602445478934) виниловая плас...
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В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитAbbey Lincoln - Over The Years (0602455912466) виниловая пластин...
Характеристики
Описание товара Abbey Lincoln - Over The Years (0602455912466) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Abbey Lincoln / Over The Years (Black Vinyl) (2LP) - это незабываемое музыкальное путешествие во вселенную талантливой джазовой певицы Абби Линкольн. Если вы цените глубокий и проникновенный голос, а также качественный звук виниловых пластинок, то этот альбом станет незаменимым приобретением для вашей коллекции. В альбоме Abbey Lincoln / Over The Years собраны самые яркие и значимые композиции исполнительницы, персонально отобранные самой Абби. Ее музыкальные эксперименты, смелое использование голоса и великолепные тексты создают неповторимую атмосферу каждой песни. Вы сможете ощутить всю эмоциональную глубину и уникальность ее творчества, погрузившись в мир джазовой музыки. Черная виниловая пластинка подчеркивает элегантность и классическое звучание этого альбома, а также придает ему очарование. Великолепное качество записи и аутентичность звука воспроизведет каждую ноту и интонацию с особой точностью. Ваше прослушивание превратится в настоящий ритуал, окутанный теплом и мелодичностью. Купить виниловую пластинку Abbey Lincoln / Over The Years (Black Vinyl) (2LP) - это возможность погрузиться в прекрасный мир джазовой музыки, исполненной легендарной Абби Линкольн. Добавьте этот альбом в свою коллекцию и насладитесь уникальной атмосферой, которую дарует только винил.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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