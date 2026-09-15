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Abbey Lincoln - Who Used To Dance (0602445478934) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Abbey Lincoln - Who Used To Dance (0602445478934) виниловая пластинка

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Abbey Lincoln - Who Used To Dance (0602445478934) виниловая пластинка - фото 1
Abbey Lincoln - Who Used To Dance (0602445478934) виниловая пластинка - фото 2
Abbey Lincoln - Who Used To Dance (0602445478934) виниловая пластинка - фото 3
Abbey Lincoln - Who Used To Dance (0602445478934) виниловая пластинка - фото 4
Abbey Lincoln - Who Used To Dance (0602445478934) виниловая пластинка - фото 5
Abbey Lincoln - Who Used To Dance (0602445478934) виниловая пластинка - фото 6
Abbey Lincoln - Who Used To Dance (0602445478934) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Abbey Lincoln
Альбом (сингл)
Who Used To Dance
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Abbey Lincoln - Who Used To Dance (0602445478934) виниловая пластинка - фото 1
  • Abbey Lincoln - Who Used To Dance (0602445478934) виниловая пластинка - фото 2
  • Abbey Lincoln - Who Used To Dance (0602445478934) виниловая пластинка - фото 3
  • Abbey Lincoln - Who Used To Dance (0602445478934) виниловая пластинка - фото 4
  • Abbey Lincoln - Who Used To Dance (0602445478934) виниловая пластинка - фото 5
  • Abbey Lincoln - Who Used To Dance (0602445478934) виниловая пластинка - фото 6
  • Abbey Lincoln - Who Used To Dance (0602445478934) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624864
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Abbey Lincoln - Who Used To Dance (0602445478934) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Abbey Lincoln
filter_none Товар входит в коллекцию Abbey Lincoln

Коллекция Abbey Lincoln


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca, Universal Music, Verve
Barcode
[0602445478934]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Abbey Lincoln
Альбом (сингл)
Who Used To Dance
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Abbey Lincoln - Who Used To Dance (0602445478934) виниловая пластинка

Who Used To Dance - это переиздание студийного альбома джазовой певицы Эбби Линкольн, вышедшего в 1997 году. Релиз представлен на двойном черном виниле. Эбби Линкольн (настоящее имя Анна Мария Вулдридж) - американская джазовая певица, актриса. Сотрудничала с Телониусом Монком, Чарльзом Мингусом, участвовала в записи пластинки Макса Роуча Freedom Now Suite (1960), композиции которой были направлены против расовой дискриминации афроамериканского населения страны.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Abbey Lincoln - Who Used To Dance (0602445478934) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca, Universal Music, Verve
Barcode
[0602445478934]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Abbey Lincoln
Альбом (сингл)
Who Used To Dance
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Who Used To Dance - это переиздание студийного альбома джазовой певицы Эбби Линкольн, вышедшего в 1997 году. Релиз представлен на двойном черном виниле. Эбби Линкольн (настоящее имя Анна Мария Вулдридж) - американская джазовая певица, актриса. Сотрудничала с Телониусом Монком, Чарльзом Мингусом, участвовала в записи пластинки Макса Роуча Freedom Now Suite (1960), композиции которой были направлены против расовой дискриминации афроамериканского населения страны.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Abbey Lincoln - Who Used To Dance (0602445478934) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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