OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: On The Precipice Of Defeat, Raw Breath Of Danger, Enemy Unseen, Will Of The Heart, Heart Of The Battle, Blaze Of The Soul Reaper, Never Meant To Belong, Number One (Vocal Ver.), Nothing Can Be Explained (vocal Ver.), Burden Of The Past, Catch-22, Storm Centre, Requiem For The Lost Ones, Going Home, Chocked, On The Verge Of Insanity, Confrontation, A Requiem, Citadel Of The Bount, Diago 45° Tango, Ominous Premonition, Phenomena, Here To stay, The Calling, Shadow's Masquerade, Whisper Of The Apocalypse, Back To The Wall, Rage Of Lunacy, Torn Apart, Swan Song, 999
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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