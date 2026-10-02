Top.Mail.Ru
OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка - фото 1
OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка - фото 2
OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка - фото 3
OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка - фото 4
OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка - фото 5
OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка - фото 6
OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка - фото 7
OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка - фото 8
OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка - фото 9
OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка - фото 10
OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Bleach
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка - фото 10
  • OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642810
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587380014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Bleach
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
On The Precipice Of Defeat, Raw Breath Of Danger, Enemy Unseen, Will Of The Heart, Heart Of The Battle, Blaze Of The Soul Reaper, Never Meant To Belong, Number One (Vocal Ver.), Nothing Can Be Explained (vocal Ver.), Burden Of The Past, Catch-22, Storm Centre, Requiem For The Lost Ones, Going Home, Chocked, On The Verge Of Insanity, Confrontation, A Requiem, Citadel Of The Bount, Diago 45° Tango, Ominous Premonition, Phenomena, Here To stay, The Calling, Shadow's Masquerade, Whisper Of The Apoca
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: On The Precipice Of Defeat, Raw Breath Of Danger, Enemy Unseen, Will Of The Heart, Heart Of The Battle, Blaze Of The Soul Reaper, Never Meant To Belong, Number One (Vocal Ver.), Nothing Can Be Explained (vocal Ver.), Burden Of The Past, Catch-22, Storm Centre, Requiem For The Lost Ones, Going Home, Chocked, On The Verge Of Insanity, Confrontation, A Requiem, Citadel Of The Bount, Diago 45° Tango, Ominous Premonition, Phenomena, Here To stay, The Calling, Shadow's Masquerade, Whisper Of The Apocalypse, Back To The Wall, Rage Of Lunacy, Torn Apart, Swan Song, 999



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587380014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Bleach
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
On The Precipice Of Defeat, Raw Breath Of Danger, Enemy Unseen, Will Of The Heart, Heart Of The Battle, Blaze Of The Soul Reaper, Never Meant To Belong, Number One (Vocal Ver.), Nothing Can Be Explained (vocal Ver.), Burden Of The Past, Catch-22, Storm Centre, Requiem For The Lost Ones, Going Home, Chocked, On The Verge Of Insanity, Confrontation, A Requiem, Citadel Of The Bount, Diago 45° Tango, Ominous Premonition, Phenomena, Here To stay, The Calling, Shadow's Masquerade, Whisper Of The Apoca
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: On The Precipice Of Defeat, Raw Breath Of Danger, Enemy Unseen, Will Of The Heart, Heart Of The Battle, Blaze Of The Soul Reaper, Never Meant To Belong, Number One (Vocal Ver.), Nothing Can Be Explained (vocal Ver.), Burden Of The Past, Catch-22, Storm Centre, Requiem For The Lost Ones, Going Home, Chocked, On The Verge Of Insanity, Confrontation, A Requiem, Citadel Of The Bount, Diago 45° Tango, Ominous Premonition, Phenomena, Here To stay, The Calling, Shadow's Masquerade, Whisper Of The Apocalypse, Back To The Wall, Rage Of Lunacy, Torn Apart, Swan Song, 999


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Bleach (Shiro Sagisu) (coloured) (0196587380014) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...