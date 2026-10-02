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John Legend - Love In The Future (0196587222314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Legend - Love In The Future (0196587222314) виниловая пластинка

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John Legend - Love In The Future (0196587222314) виниловая пластинка - фото 1
John Legend - Love In The Future (0196587222314) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Legend
Альбом (сингл)
Love In The Future
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Legend - Love In The Future (0196587222314) виниловая пластинка - фото 1
  • John Legend - Love In The Future (0196587222314) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642802
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196587222314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Legend
Альбом (сингл)
Love In The Future
Жанр
Soul, R&B
Трек-лист
Love In The Future (Intro), The Beginning..., Open Your Eyes, Made To Love, Who Do We Think We Are, All Of Me, Hold On Longer, Save The Night, Tomorrow, What If I Told You? (Interlude), Dreams, Wanna Be Loved, Angel (Interlude), You & I (Nobody In The World), Asylum, Caught Up, So Gone, We Loved It, Aim High, For The First Time
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Legend - Love In The Future (0196587222314) виниловая пластинка

Love in the Future - пятый студийный альбом американского певца Джона Ледженда. Альбом был выпущен 30 августа 2013 г. лейблами GOOD Music и Columbia Records. В записи, исполнительными продюсерами которой выступили Ледженд, Канье Уэст и Дэйв Тозер, приняли участие Кимбра, Рик Росс, Стейси Барт и Сил. В поддержку альбома было выпущено четыре сингла: Who Do We Think We Are, Made to Love, All of Me и You &amp;amp;amp;amp; I (Nobody in the World). Love in the Future получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков. Альбом дебютировал на 4-м месте в американском чарте Billboard 200, продав за первую неделю 68 000 копий. Джон Ро?джер Сти?венс (англ. John Roger Stephens, род. 28 декабря 1978, Спрингфилд, Огайо, США), известный как Джон Ле?дженд (англ. John Legend), — американский певец, автор песен и актёр. Обладатель премий «Грэмми», «Оскар», «Тони» и «Эмми». Обладатель 10 премий «Грэмми» в различных номинациях. В 2015 году получил премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую песню к фильму (песня «Glory» к фильму «Сельма»). Выпуск дебютного альбома Ледженда, Get Lifted (2004), сопровождался исключительно тёплыми отзывами музыкальных критиков, которые принесли ему пять премий «Грэмми». Несмотря на отмечаемую в записях Ледженда преемственность мастеров ритм-энд-блюза предыдущих поколений, певец не чуждается хип-хоповых влияний. Так, в Get Lifted звучит вокал ведущих рэперов Снуп Догга и Канье Уэста. Вокал Ледженда можно услышать в его совместной работе с MSTRKRFT (песня «Heartbreaker») и The Roots («The Fire»). Также Джон спел совместно с сайд проектом Майка Шиноды Fort Minor в песне High Road. Для фильма 2017 года «Красавица и Чудовище» Ледженд и Ариана Гранде исполнили дуэтом заглавную песню, римейк оригинальной версии 1991 года в исполнении Селин Дион и Пибо Брайсона. В 2018 году Ледженд изобразил Иисуса Христа в экранизации NBC рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера/Тима Райса «Иисус Христос — суперзвезда». Он получил номинацию на премию Эмми за свою актерскую роль и выиграл как продюсер шоу, что сделало его одним из 16 человек и первым чернокожим мужчиной, получившим «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони».

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196587222314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Legend
Альбом (сингл)
Love In The Future
Жанр
Soul, R&B
Трек-лист
Love In The Future (Intro), The Beginning..., Open Your Eyes, Made To Love, Who Do We Think We Are, All Of Me, Hold On Longer, Save The Night, Tomorrow, What If I Told You? (Interlude), Dreams, Wanna Be Loved, Angel (Interlude), You & I (Nobody In The World), Asylum, Caught Up, So Gone, We Loved It, Aim High, For The First Time
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Love in the Future - пятый студийный альбом американского певца Джона Ледженда. Альбом был выпущен 30 августа 2013 г. лейблами GOOD Music и Columbia Records. В записи, исполнительными продюсерами которой выступили Ледженд, Канье Уэст и Дэйв Тозер, приняли участие Кимбра, Рик Росс, Стейси Барт и Сил. В поддержку альбома было выпущено четыре сингла: Who Do We Think We Are, Made to Love, All of Me и You &amp;amp;amp;amp; I (Nobody in the World). Love in the Future получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков. Альбом дебютировал на 4-м месте в американском чарте Billboard 200, продав за первую неделю 68 000 копий. Джон Ро?джер Сти?венс (англ. John Roger Stephens, род. 28 декабря 1978, Спрингфилд, Огайо, США), известный как Джон Ле?дженд (англ. John Legend), — американский певец, автор песен и актёр. Обладатель премий «Грэмми», «Оскар», «Тони» и «Эмми». Обладатель 10 премий «Грэмми» в различных номинациях. В 2015 году получил премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую песню к фильму (песня «Glory» к фильму «Сельма»). Выпуск дебютного альбома Ледженда, Get Lifted (2004), сопровождался исключительно тёплыми отзывами музыкальных критиков, которые принесли ему пять премий «Грэмми». Несмотря на отмечаемую в записях Ледженда преемственность мастеров ритм-энд-блюза предыдущих поколений, певец не чуждается хип-хоповых влияний. Так, в Get Lifted звучит вокал ведущих рэперов Снуп Догга и Канье Уэста. Вокал Ледженда можно услышать в его совместной работе с MSTRKRFT (песня «Heartbreaker») и The Roots («The Fire»). Также Джон спел совместно с сайд проектом Майка Шиноды Fort Minor в песне High Road. Для фильма 2017 года «Красавица и Чудовище» Ледженд и Ариана Гранде исполнили дуэтом заглавную песню, римейк оригинальной версии 1991 года в исполнении Селин Дион и Пибо Брайсона. В 2018 году Ледженд изобразил Иисуса Христа в экранизации NBC рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера/Тима Райса «Иисус Христос — суперзвезда». Он получил номинацию на премию Эмми за свою актерскую роль и выиграл как продюсер шоу, что сделало его одним из 16 человек и первым чернокожим мужчиной, получившим «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони».
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