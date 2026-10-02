Ihsahn - After (coloured) (0602435404783) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ihsahn
Альбом (сингл)
After
Жанр
Зарубежный Black Metal
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 642718
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spinefarm Records
Barcode
[0602435404783]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ihsahn
Альбом (сингл)
After
Жанр
Зарубежный Black Metal
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ihsahn - After (coloured) (0602435404783) виниловая пластинка
Лимитированное переиздание альбома Исана After 2010 года на двойном цветном (бело-чёрный вихрь и розовый) виниле. Эксклюзивно для Record Store Day 2021. Исан - норвежский композитор, гитарист, бас-гитарист, клавишник и вокалист. Больше всего он известен как вокалист, гитарист и клавишник блэк-металической группы Emperor и создатель группы Peccatum, в которой он играл со своей женой Ihriel (Хайди Твейтан). В 2006 году Исан выпустил первый альбом под своим собственным именем.
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Теги товара: Метал
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spinefarm Records
Barcode
[0602435404783]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ihsahn
Альбом (сингл)
After
Жанр
Зарубежный Black Metal
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Лимитированное переиздание альбома Исана After 2010 года на двойном цветном (бело-чёрный вихрь и розовый) виниле. Эксклюзивно для Record Store Day 2021. Исан - норвежский композитор, гитарист, бас-гитарист, клавишник и вокалист. Больше всего он известен как вокалист, гитарист и клавишник блэк-металической группы Emperor и создатель группы Peccatum, в которой он играл со своей женой Ihriel (Хайди Твейтан). В 2006 году Исан выпустил первый альбом под своим собственным именем.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Метал
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Метал
Ihsahn - After (coloured) (0602435404783) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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