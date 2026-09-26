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Killing Floor - Killing Floor (5060672881227) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Killing Floor - Killing Floor (5060672881227) виниловая пластинка

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Killing Floor - Killing Floor (5060672881227) виниловая пластинка - фото 1
Killing Floor - Killing Floor (5060672881227) виниловая пластинка - фото 2
Killing Floor - Killing Floor (5060672881227) виниловая пластинка - фото 3
Killing Floor - Killing Floor (5060672881227) виниловая пластинка - фото 4
Killing Floor - Killing Floor (5060672881227) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Killing Floor - Killing Floor (5060672881227) виниловая пластинка - фото 1
  • Killing Floor - Killing Floor (5060672881227) виниловая пластинка - фото 2
  • Killing Floor - Killing Floor (5060672881227) виниловая пластинка - фото 3
  • Killing Floor - Killing Floor (5060672881227) виниловая пластинка - фото 4
  • Killing Floor - Killing Floor (5060672881227) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642701
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Killing Floor - Killing Floor (5060672881227) виниловая пластинка
3 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Killing Floor - Killing Floor (5060672881227) виниловая пластинка

Вдохновленная Мадди Уотерсом и другими великими блюзменами, блюз-рок-группа Killing Floor из Южного Лондона была основана в 1968 году с вокалистом и гитаристом Биллом Торндикрафтом, гитаристом Майком Кларком, басистом Стюартом Макдональдом, пианистом Лу Мартином и перкуссионистом Бэсом Смитом. Этот одноименный дебютный сет, выпущенный независимым лейблом Spark (и лицензированный для выпуска в США компанией Sire), был тщательно спродюсирован бывшим ди-джеем Джоном Эдвардом на основе чикагского блюзового материала, который можно услышать на обложке песни Уилли Диксона «You Need». Любовь. Это группа в самом ее начале, более суровый традиционный блюзовый сет, который контрастирует с более поздними работами Ларри Пейджа.

Отзывы о товаре Killing Floor - Killing Floor (5060672881227) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Вдохновленная Мадди Уотерсом и другими великими блюзменами, блюз-рок-группа Killing Floor из Южного Лондона была основана в 1968 году с вокалистом и гитаристом Биллом Торндикрафтом, гитаристом Майком Кларком, басистом Стюартом Макдональдом, пианистом Лу Мартином и перкуссионистом Бэсом Смитом. Этот одноименный дебютный сет, выпущенный независимым лейблом Spark (и лицензированный для выпуска в США компанией Sire), был тщательно спродюсирован бывшим ди-джеем Джоном Эдвардом на основе чикагского блюзового материала, который можно услышать на обложке песни Уилли Диксона «You Need». Любовь. Это группа в самом ее начале, более суровый традиционный блюзовый сет, который контрастирует с более поздними работами Ларри Пейджа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Killing Floor - Killing Floor (5060672881227) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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