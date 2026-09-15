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Japan - Quiet Life (Half Speed) (4050538625325) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Japan - Quiet Life (Half Speed) (4050538625325) виниловая пластинка

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Japan - Quiet Life (Half Speed) (4050538625325) виниловая пластинка - фото 1
Japan - Quiet Life (Half Speed) (4050538625325) виниловая пластинка - фото 2
Japan - Quiet Life (Half Speed) (4050538625325) виниловая пластинка - фото 3
Japan - Quiet Life (Half Speed) (4050538625325) виниловая пластинка - фото 4
Japan - Quiet Life (Half Speed) (4050538625325) виниловая пластинка - фото 5
Japan - Quiet Life (Half Speed) (4050538625325) виниловая пластинка - фото 6
Japan - Quiet Life (Half Speed) (4050538625325) виниловая пластинка - фото 7
Japan - Quiet Life (Half Speed) (4050538625325) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Japan
Альбом (сингл)
Quiet Life
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Japan - Quiet Life (Half Speed) (4050538625325) виниловая пластинка - фото 1
  • Japan - Quiet Life (Half Speed) (4050538625325) виниловая пластинка - фото 2
  • Japan - Quiet Life (Half Speed) (4050538625325) виниловая пластинка - фото 3
  • Japan - Quiet Life (Half Speed) (4050538625325) виниловая пластинка - фото 4
  • Japan - Quiet Life (Half Speed) (4050538625325) виниловая пластинка - фото 5
  • Japan - Quiet Life (Half Speed) (4050538625325) виниловая пластинка - фото 6
  • Japan - Quiet Life (Half Speed) (4050538625325) виниловая пластинка - фото 7
  • Japan - Quiet Life (Half Speed) (4050538625325) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642689
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Japan - Quiet Life (Half Speed) (4050538625325) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bmg Rights Management
Barcode
4.05E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Japan
Альбом (сингл)
Quiet Life
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Quiet Life, Fall In Love With Me, Despair, In-Vogue, Halloween, All Tomorrows Parties, Alien, The Other Side Of Life
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Japan - Quiet Life (Half Speed) (4050538625325) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Quiet Life, Fall In Love With Me, Despair, In-Vogue, Halloween, All Tomorrows Parties, Alien, The Other Side Of Life

Отзывы о товаре Japan - Quiet Life (Half Speed) (4050538625325) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bmg Rights Management
Barcode
4.05E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Japan
Альбом (сингл)
Quiet Life
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Quiet Life, Fall In Love With Me, Despair, In-Vogue, Halloween, All Tomorrows Parties, Alien, The Other Side Of Life
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Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Quiet Life, Fall In Love With Me, Despair, In-Vogue, Halloween, All Tomorrows Parties, Alien, The Other Side Of Life
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Japan - Quiet Life (Half Speed) (4050538625325) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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