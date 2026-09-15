8436569190463, Jamal, Ahmad, Ahmad's Blues виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
В наличии
Код товара: 642685
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 620 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 8436569190463, Jamal, Ahmad, Ahmad's Blues виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Ahmads Blues, It Could Happen To You, I Wish I K , Autumn Leaves, Stompin At The Savoy, Cheek To Cheek, The Girl Next Door, Secret Love, Taboo, Autumn In York, A Gal In Calico, Thats All, Should Ix
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Ahmads Blues, It Could Happen To You, I Wish I K , Autumn Leaves, Stompin At The Savoy, Cheek To Cheek, The Girl Next Door, Secret Love, Taboo, Autumn In York, A Gal In Calico, Thats All, Should Ix
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
8436569190463, Jamal, Ahmad, Ahmad's Blues виниловая пластинка - по цене 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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