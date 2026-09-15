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Paradise Lost, Gothic (0801056743312) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paradise Lost, Gothic (0801056743312) виниловая пластинка

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0801056743312, Виниловая пластинка Paradise Lost, Gothic - фото 1
0801056743312, Виниловая пластинка Paradise Lost, Gothic - фото 2
0801056743312, Виниловая пластинка Paradise Lost, Gothic - фото 3
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0801056743312, Виниловая пластинка Paradise Lost, Gothic - фото 5
0801056743312, Виниловая пластинка Paradise Lost, Gothic - фото 6
0801056743312, Виниловая пластинка Paradise Lost, Gothic - фото 7
0801056743312, Виниловая пластинка Paradise Lost, Gothic - фото 8
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0801056743312, Виниловая пластинка Paradise Lost, Gothic - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0801056743312, Виниловая пластинка Paradise Lost, Gothic - фото 1
  • 0801056743312, Виниловая пластинка Paradise Lost, Gothic - фото 2
  • 0801056743312, Виниловая пластинка Paradise Lost, Gothic - фото 3
  • 0801056743312, Виниловая пластинка Paradise Lost, Gothic - фото 4
  • 0801056743312, Виниловая пластинка Paradise Lost, Gothic - фото 5
  • 0801056743312, Виниловая пластинка Paradise Lost, Gothic - фото 6
  • 0801056743312, Виниловая пластинка Paradise Lost, Gothic - фото 7
  • 0801056743312, Виниловая пластинка Paradise Lost, Gothic - фото 8
  • 0801056743312, Виниловая пластинка Paradise Lost, Gothic - фото 9
  • 0801056743312, Виниловая пластинка Paradise Lost, Gothic - фото 10
  • 0801056743312, Виниловая пластинка Paradise Lost, Gothic - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642679
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Paradise Lost, Gothic (0801056743312) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paradise Lost, Gothic (0801056743312) виниловая пластинка

Gothic — второй студийный альбом английской группы Paradise Lost, выпущенный в 1991 году на лейбле Peaceville Records. Диск стал классическим образцом дум-метала, а также положил, по мнению некоторых критиков, начало новому музыкальному направлению — готик-металу. Как впоследствии вспоминали Грег Макинтош и Ник Холмс, во времена создания Gothic Paradise Lost выступали вместе с дэт-метал и грайндкор-группами наподобие Carcass и Napalm Death, и от коллектива ожидали исполнения подобной музыки — очень быстрой и громкой, тогда как сами музыканты стремились создать иное звучание — их композиции должны были быть чрезвычайно медленными. Все участники группы в то время были поклонниками дум-метала и таких команд, как Celtic Frost, а Ник Холмс оказался очарован звучанием дебютного альбома легендарных готик-рокеров Sisters of Mercy — First and Last and Always. Сочетание этих влияний и определило окончательную стилистику Gothic.

Отзывы о товаре Paradise Lost, Gothic (0801056743312) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Gothic — второй студийный альбом английской группы Paradise Lost, выпущенный в 1991 году на лейбле Peaceville Records. Диск стал классическим образцом дум-метала, а также положил, по мнению некоторых критиков, начало новому музыкальному направлению — готик-металу. Как впоследствии вспоминали Грег Макинтош и Ник Холмс, во времена создания Gothic Paradise Lost выступали вместе с дэт-метал и грайндкор-группами наподобие Carcass и Napalm Death, и от коллектива ожидали исполнения подобной музыки — очень быстрой и громкой, тогда как сами музыканты стремились создать иное звучание — их композиции должны были быть чрезвычайно медленными. Все участники группы в то время были поклонниками дум-метала и таких команд, как Celtic Frost, а Ник Холмс оказался очарован звучанием дебютного альбома легендарных готик-рокеров Sisters of Mercy — First and Last and Always. Сочетание этих влияний и определило окончательную стилистику Gothic.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paradise Lost, Gothic (0801056743312) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4620 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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