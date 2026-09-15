8436569193716, Morgan, Lee, Expoobident виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 8436569193716, Morgan, Lee, Expoobident виниловая пластинка
Ли Морган родился 10 июля 1938 года в Филадельфии. Карьера Ли Моргана продолжалась с середины 1950-х до начала 1970-х годов. Первоначально он интересовался вибрафоном, но со временем проявил растущий интерес к трубе. Его основное стилистическое влияние оказал Клиффорд Браун, который дал подростку несколько уроков перед его безвременной смертью в автокатастрофе. Морган присоединился к биг-бэнду Диззи Гиллеспи в 18 лет и оставался его участником в течение полутора лет, пока группа не была вынуждена распасться в 1958 году. Свою карьеру звукозаписи он начал в качестве лидера в 1956 году на лейбле Blue Note. Всего он записал для компании 25 альбомов. Морган присоединился к группе Jazz Messengers Арта Блейки в 1958 году, где он еще больше развил свой талант солиста и композитора. Блейки можно услышать вместе с Морганом в представленном здесь альбоме Expoobident, который представляет собой сильный хард-боп-квинтет, в который также входят Эдди Хиггинс на фортепиано, Арт Дэвис на басу и Клиффорд Джордан на тенор-саксофоне. Смерть Моргана была трагичной. Вечером 19 февраля 1972 года он был застрелен своей девушкой после ссоры между выступлениями в Slugs, популярном джаз-клубе Нью-Йорка. Ему было всего 33.
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